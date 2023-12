Uma tigela de sopa de goulash, a marca registada da Hungria, custa 12 euros. Uma couve recheada custa 17 euros. Um cachorro-quente custa mais de 21 euros.

Numa noite fria na capital húngara, os compradores de um dos mercados de Natal ao ar livre mais famosos da Europa percorreram as bancas de comida com especialidades locais fumegantes e beberam vinho quente. Na fachada da Basílica de Santo Estêvão, um espetáculo de luzes natalícias.

No entanto, apesar da alegria natalícia, a crise do custo de vida neste país da Europa Central significa que muitos húngaros e turistas estão a ficar chocados com os preços dos mercados anuais.

Uma tigela de sopa de goulash, a marca registada da Hungria, por 12 euros. Uma couve recheada por 17 euros. Um cachorro-quente com salsicha por mais de 21 euros. Eram estes os preços praticados na segunda-feira na movimentada praça de Budapeste.

Os habitantes locais não se podem dar ao luxo de comprar no mercado

Num país onde o salário médio líquido é inferior a 830 euros por mês, o aumento dos custos fez com que alguns húngaros sentissem que os mercados não tinham preços para eles.

"Isto não foi concebido para as carteiras húngaras", diz Margit Varga, uma visitante da cidade de Pecs, no sul do país. "Os preços são simplesmente irreais, independentemente de serem para turistas ou para húngaros."

O preço dos alimentos no popular mercado Advent Bazilika, e no mercado vizinho na Praça Vorosmarty, esteve em destaque nos media locais nas últimas semanas. Alguns meios de comunicação social compararam os preços com os de mercados semelhantes na rica cidade de Viena, a menos de três horas de comboio, e descobriram que alguns produtos alimentares de Budapeste são mais caros.

A stuffed cabbage costs almost €20 at the Advent Bazilika market. Denes Erdos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Ami Sindhar, uma visitante de 29 anos de Londres, disse que tinha visitado recentemente um mercado de Natal em Colónia, na Alemanha, e descobriu que a comida no mercado de Budapeste era "muito mais cara".

"O ambiente é ótimo aqui, mas os preços da comida...", disse ela depois de terminar uma chávena de vinho quente com amigos. "Acho que é uma pena para os habitantes locais. Quando há um mercado bonito como este, queremos que os habitantes locais possam ir, assim como todos os turistas".

Inflação de arrepiar na Hungria

Embora os mercados de Natal se destinem geralmente a visitantes estrangeiros e sejam muitas vezes pagos pelo seu ambiente festivo, há outros fatores na Hungria que estão a inflacionar os custos.

Em setembro, a economia húngara terminou quatro trimestres consecutivos de contração e, nos últimos dois anos, os preços dispararam. A Hungria registou a inflação mais elevada da União Europeia a 27 durante a maior parte de 2023, com um pico de mais de 25%.

Os preços dos produtos alimentares, em particular, registaram um aumento dramático. A Hungria começou o ano com os preços das mercearias a subir quase 50% em comparação com o ano anterior, de acordo com o serviço de estatísticas da UE, o Eurostat. Embora a taxa de crescimento tenha abrandado significativamente nos últimos meses, os custos elevados persistiram.

Lajos Hild, um reformado que visitou o mercado do Advento de Bazilika na segunda-feira, disse que ainda não se habituou ao preço de alguns dos produtos favoritos de Natal.

"Quando era criança e ia comprar castanhas, podia comprar a banca inteira, juntamente com o vendedor, por um quarto do preço que custam agora", disse.

People visit the Advent Bazilika market in downtown Budapest, Saturday, Dec 9. 2023. Denes Erdos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Num esforço para alargar as opções para os visitantes menos abastados, os vendedores de comida em ambos os mercados de Natal de Budapeste são obrigados a oferecer um menu diário rotativo por 1500 forints (4,25 dólares). Para acompanhar, uma chávena de vinho quente com especiarias custa cerca de 3,80 dólares.

Ainda assim, Ami Sindhar receia que alguns habitantes locais ainda se sintam excluídos da experiência festiva.