Um novo relatório revela que os europeus querem gastar menos e comprar em segunda mão neste Natal.

Os mercados de segunda mão na Europa deverão registar um aumento do tráfego neste Natal, uma vez que os consumidores europeus estão a pensar em reduzir os custos nesta época festiva, de acordo com um novo estudo do grupo de classificados online Adevinta.

O inquérito do grupo a 5.000 consumidores europeus na Bélgica, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Espanha revelou que metade dos inquiridos planeiam gastar menos neste Natal devido ao elevado custo de vida.

A empresa, que conta com o francês leboncoin, o alemão Kleinanzeigen e o espanhol Milanuncios entre os seus mercados europeus de re-comércio, descobriu que 64% dos consumidores europeus estão a considerar comprar em segunda mão neste período festivo.

As razões mais citadas pelos consumidores para comprar artigos em segunda mão são a necessidade de poupar dinheiro (47%) e o desejo de fazer compras mais sustentáveis (37%).

Em comparação, no ano passado, apenas cerca de um terço (32%) dos consumidores europeus recorreram ao mercado de segunda mão para as suas compras de Natal.

Um quarto dos consumidores que recorreram ao mercado de segunda mão este ano referiram que gostam de oferecer artigos retro ou nostálgicos, e uma proporção semelhante (24%) declarou que gosta de adquirir artigos localmente.

No entanto, alguns europeus ainda têm reservas quanto à oferta de objetos usados. Mais de um terço (35%) das pessoas que não compraram artigos em segunda mão no ano passado afirmaram preferir comprar artigos novos.

Como estes dados demonstram, algumas pessoas ainda têm a mentalidade de que "o novo é melhor", pelo que há um trabalho a fazer para mudar as perceções dos consumidores e encorajar uma maior mudança para um comportamento mais sustentável e económico", afirmou Paul Heimann, diretor de re-comércio da Adevinta.

Para onde vão as prendas não desejadas?

Dois terços dos consumidores afirmam ter recebido um presente novo para o qual não tiveram qualquer utilidade ou do qual simplesmente não gostaram.

É encorajador o facto de apenas 6% dos inquiridos afirmarem que deitaram fora artigos não desejados.

É mais provável que as pessoas guardem estas prendas indesejadas. Enquanto 28% guardaram objetos sabendo que nunca lhes dariam uso, menos de um quarto (23%) vendeu objetos não desejados online.

Um terço (33%) afirma ter guardado um artigo para o caso de se tornar útil, e uma proporção semelhante voltou a oferecer artigos não desejados numa data posterior (30%).

"Em vez de guardar os presentes não desejados, os mercados de re-comércio permitem que os consumidores garantam uma segunda vida a esses artigos e eliminem a desordem, ao mesmo tempo que apresentam uma oportunidade de gerar algum dinheiro extra no período pós-férias, quando os orçamentos são apertados", afirmou Heimann.