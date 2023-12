A crise do custo de vida obrigou a suspender este ritual natalício

Este ano, o Pai Natal Secreto pode ser o verdadeiro Grinch para os consumidores europeus que estão a sentir o aperto do custo de vida.

O Pai Natal Secreto pode ser um ritual de Natal muito apreciado por muitos, mas este ano pode ser a fonte de muito mais stress para alguns, uma vez que o custo de vida na Europa continua a subir.

Consequentemente, vários consumidores planearam gastar menos no Pai Natal Secreto deste ano, no local de trabalho ou mesmo em família, ou mesmo optar por não o fazer.

De acordo com um inquérito realizado pela Love2shop a 1000 profissionais do Reino Unido, cerca de 27% dos trabalhadores britânicos consideram que o Pai Natal Secreto no local de trabalho é um desperdício de dinheiro e de tempo.

Os professores, os profissionais do setor jurídico e dos meios de comunicação social e os profissionais de TI são particularmente stressados com esta iniciativa, com 25% a 36% a admitirem-no.

Is Secret Santa the real Grinch this Christmas? Canva/pixelshot

Apenas cerca de 25% dos trabalhadores britânicos parecem gostar verdadeiramente do ritual no local de trabalho, sendo que a maioria parece alinhar devido à pressão dos colegas ou para evitar ser conhecido como o Grinch do escritório.

Cerca de 31% das mulheres parecem empenhar-se mais no Pai Natal Secreto e, talvez sem surpresa, são também as que se preocupam mais com o que oferecer aos seus destinatários. Por outro lado, apenas cerca de 12% dos homens se preocupam com o assunto.

No Reino Unido, os londrinos são os que mais se sentem stressados com a oferta de presentes, com cerca de 25% a sentirem-se sobrecarregados, em comparação com 21% no Noroeste. Os escoceses parecem não gostar particularmente do jogo, pois apenas cerca de 5% afirmam gostar e 19% estão ativamente stressados com ele.

Quanto gastar e o que oferecer?

Outra sondagem da Love2shop a 2.000 trabalhadores do Reino Unido revelou que o montante médio gasto no amigo secreto era de 14 libras (16,26 euros). No entanto, é quase uma norma não dita que a maior parte das pessoas é suscetível, se não mesmo esperada, de gastar um pouco mais do que isso.

Este facto é particularmente visível no grupo etário dos 18-24 anos, que gasta em média 23 libras. Em contrapartida, talvez devido a uma menor pressão dos pares, a maioria das pessoas na faixa etária dos 55-64 anos gastou apenas 9 libras.

Mas o que seria exatamente o presente ideal para estes destinatários exigentes? De acordo com a sondagem realizada pela empresa de papelaria e impressão Instaprint junto de 1000 trabalhadores do Reino Unido, a maioria das pessoas gostaria de receber chocolates ou rebuçados, bebidas alcoólicas, presentes inovadores, vales e presentes feitos à mão.

No entanto, a maioria das pessoas concorda que brinquedos de peluche, perfumes e velas podem ser dispensados.

Poderão as prendas em segunda mão aliviar a pressão do custo de vida?

Nos últimos anos, os presentes em segunda mão também se tornaram uma tendência, tendo a Adevinta realizado um inquérito a 5000 inquiridos em Espanha, França, Países Baixos, Itália, Bélgica e Alemanha. De acordo com os resultados, cerca de 64% consideraram oferecer uma prenda em segunda mão neste Natal.

Uma das principais razões para tal é poupar dinheiro, uma vez que a inflação disparou em vários países europeus nos últimos dois anos. No entanto, o desejo de comprar bens produzidos localmente e de forma sustentável foi também outro fator importante, bem como a possibilidade de encontrar tesouros como artigos nostálgicos e vintage. O vestuário e os artigos para o lar foram alguns dos artigos mais frequentemente comprados.

People wearing face masks walk past decorated shop windows of a department store in Paris on December 24, 2020, on Christmas Eve, amid the Covid-19 pandemic, caused by the nov AFP

Será altura de repensar as festividades no local de trabalho?

Associando o Pai Natal Secreto a outras festividades de Natal no local de trabalho, 83% dos trabalhadores do Reino Unido prefeririam um bónus de Natal em vez de uma festa de Natal, de acordo com a Love2shop.

Este parece ser cada vez mais o caso, numa altura em que a maioria das empresas também está a sentir a inflação, forçando-as a decidir entre bónus e uma festa. Como tal, várias organizações podem optar pelo convívio, numa tentativa de promover a cultura e a camaradagem no local de trabalho.

No entanto, esta opção parece muitas vezes falhar, uma vez que cerca de 45% dos trabalhadores destacaram o comportamento inadequado de colegas embriagados e a conversa fiada como algumas das principais razões que os levariam a evitar a festa sazonal.

Outros 24% preferem não socializar com os colegas fora do trabalho. Atualmente, vários trabalhadores consideram também que os locais de trabalho não deveriam implementar eventos de "diversão obrigatória", como sessões de team building e outros, fora do horário de trabalho.

No caso de se prolongarem, vários trabalhadores consideram que devem ser compensados pelo tempo adicional.

Este facto foi cimentado por cerca de 56% dos trabalhadores que afirmaram não se importar com a realização de uma festa de fim de ano, com cerca de 92% dos trabalhadores a quererem ter uma palavra a dizer sobre se recebem um bónus ou se fazem uma gala.

Não podemos ter os dois, perguntamos nós? Infelizmente, só se pertencermos ao grupo dos 5% de trabalhadores mais afortunados que recebem simultaneamente um bónus e uma festa de Natal.

No entanto, com a inflação a ter provavelmente atingido o seu pico e o Banco de Inglaterra a parecer mais aberto à redução das taxas de juro, o Natal de 2024 poderá assistir a festividades mais alegres no local de trabalho.