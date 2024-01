Segundo o LinkedIn, no seu último relatório sobre as perspetivas do mercado de trabalho para 2024, a IA, a sustentabilidade e a cibersegurança estão a aumentar.

O mercado de trabalho está a passar por uma rápida transformação na Europa, uma vez que a concorrência por empregos duplicou no último ano, com o aparecimento de novos cargos que não existiam há 20 anos, de acordo com um último inquérito do LinkedIn.

Olhando para o próximo ano, os cargos de crescimento mais rápido estão relacionados com a sustentabilidade, a IA e o desenvolvimento empresarial, prevê a plataforma social centrada no emprego.

O LinkedIn realizou uma pesquisa que examinou milhões de empregos iniciados pelos seus membros entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de julho de 2023 para calcular uma taxa de crescimento para cada título de emprego.

A pesquisa revelou que dois terços (67%) dos profissionais europeus estão a considerar mudar de emprego este ano, embora haja uma concorrência crescente no mercado de trabalho.

Em 2022, havia apenas uma vaga de emprego para aproximadamente cada dois candidatos ativos no Reino Unido e em França no LinkedIn, embora agora haja apenas uma vaga de emprego para aproximadamente cada quatro candidatos.

37% dos profissionais europeus afirmam que estão à procura de salários mais elevados para enfrentar a crise do custo de vida, enquanto 19% afirmam que estão mais confiantes nas suas capacidades e querem encontrar um papel melhor para desenvolver as suas carreiras.

Que profissões estão a crescer?

Os empregos com crescimento mais rápido variam entre os países europeus estudados, mas a tendência comum mostra que as funções de IA, sustentabilidade e cibersegurança estão em ascensão, à medida que as empresas se esforçam por lidar com estas grandes tendências que afetam a economia.

Os cargos mais procurados incluem: Gerente de Sustentabilidade, Engenheiro de Inteligência Artificial e Analista de Segurança Cibernética.

"A caminho de 2024, é claro que a IA e a sustentabilidade são dois dos principais impulsionadores que estão a remodelar fundamentalmente o mercado de trabalho - com as empresas a procurarem cada vez mais contratar profissionais com competências ecológicas e de IA", disse Josh Graff, Diretor-Geral do LinkedIn para a Europa e América Latina. "Os empregos nestas áreas constituem algumas das funções de crescimento mais rápido em toda a Europa."

Os cinco cargos mais procurados no Reino Unido, por ordem, são: gestor de sustentabilidade, representante de desenvolvimento de vendas, analista de subscrição (avaliação de indivíduos e empresas para determinar o nível de risco que representam), diretor de receitas e terapeuta dentário.

A adequação das competências a um posto de trabalho pode ser complicada

O relatório refere igualmente que muitos profissionais têm dificuldade em encontrar a forma de fazer corresponder as suas competências às funções em aberto, dado o ritmo acelerado das mudanças. Além disso, 55% dos gestores de contratação em toda a Europa acreditam que as suas empresas estão a perder candidatos qualificados por não terem as qualificações tradicionais.

"Muitos destes empregos nem sequer existiam há 20 anos e, com o mundo do trabalho a continuar a mudar a um ritmo tão rápido, a adaptabilidade tem de ser uma prioridade para os líderes empresariais", acrescentou Graff.

"Embora as iniciativas de Aprendizagem e Desenvolvimento tenham sido muitas vezes vistas como algo agradável de se ter, as iniciativas de requalificação e de atualização de competências serão agora cruciais para atrair e reter talentos, bem como para garantir que a sua força de trabalho tem as competências necessárias para se adaptar ao mundo do trabalho em mudança."