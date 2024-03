Em que país europeu é que as pessoas investem mais em criptomoedas?

De Euronews

Descubra onde, na Europa, as pessoas estão a utilizar mais as criptomoedas.

Cripto, a palavra de ordem no mundo das finanças. Atualmente, existem cerca de 31 milhões de utilizadores destes activos digitais na Europa, segundo as estimativas do portal de pagamento de criptomoedas TripleA.

A Ásia lidera com 263 milhões de utilizadores, seguida da América do Norte, com 57 milhões, e de África, com 38 milhões.

Na Europa, varia muito, dependendo do país.

De acordo com o 2023 Global Crypto Adoption Index da Chainalysis, uma plataforma de dados de blockchain com sede em Nova York, os países da Europa Oriental são os maiores fãs de investimentos em criptografia.

Em uma escala de 0 a 1, o índice mostra onde a maioria das pessoas está colocando a maior parte de sua riqueza em criptomoeda.

Os três primeiros da Europa estão todos no Leste. A Ucrânia (0,215) lidera, seguida da Turquia (0,142) e da Rússia (0,140).

O foco passa então para o Ocidente. O Reino Unido (0,121) vem em quarto lugar e a Espanha (0,062) ocupa o quinto lugar.

No entanto, quando se olha para o globo como um todo, a Europa fica em segundo plano. O chamado "Sul Global" é a estrela brilhante das criptomoedas.

Ásia domina panorama mundial

A Índia lidera a adoção de criptografia de base em todo o mundo, obtendo a pontuação máxima no índice (1). Seguem-se a Nigéria (0,642) e o Vietname (0,568).

Com menos de 0,5, os EUA (0,367) e a Ucrânia (0,215) estão em quarto e quinto lugares. Este último é o único país europeu entre os cinco e os dez primeiros do mundo.

De acordo com Chainalysis, a Ásia Central e do Sul é a região onde a adoção de criptografia é mais alta. Na verdade, seis dos dez principais países estão localizados lá.

Investimentos em criptomoedas estão a aumentar

Enquanto o Bitcoin está em torno de seu valor mais alto de todos os tempos, a capitalização de mercado geral das criptomoedas aumentou 5% em 24 horas para 2,44 trilhões de dólares, mais do que o PIB da Alemanha, a terceira maior economia do mundo.

Com as criptomoedas a ganharem popularidade nos mercados, há também um esforço considerável para as adotar no sistema financeiro tradicional.

Na Europa, existem mais de 1.100 entidades relacionadas com blockchain prosperando entre a Suíça, o Liechtenstein e o norte da Itália, e valem um total de 185 bilhões de dólares, em dezembro de 2022.

Há também muitos países de rendimento médio-baixo, como El Salvador, que estão liderando a adoção da criptomoeda. O país tornou-se o primeiro a exigir que todas as empresas do país aceitem Bitcoin.