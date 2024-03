Diversificação do gás na UE e empenho do Azerbaijão em energia verde na agenda das reuniões de Baku

As reuniões ministeriais em Baku incluíram discussões sobre planos para parques eólicos offshore no Mar Cáspio e a participação nos esforços globais de redução das emissões de metano.

A décima reunião ministerial do Conselho Consultivo do Corredor Meridional de Gás e a segunda reunião ministerial do Conselho Consultivo para a Energia Verde tiveram lugar em Baku, no Azerbaijão, em 1 de março. A expansão do corredor, uma via crucial de diversificação do aprovisionamento de gás para a UE e os seus países vizinhos, foi um dos pontos principais da agenda.

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, afirmou à Euronews: "Começámos a construir esta parceria entre países, entre empresas, convidando as principais instituições financeiras internacionais a apoiar-nos com o seu financiamento. E o gasoduto de 3.500 km de extensão é agora uma realidade".

O Azerbaijão é um país com grandes recursos petrolíferos e gás natural, tendo no ano passado aumentado as suas exportações de gás em 9%, atingindo os 22 biliões de metros cúbicos. Atualmente, os principais compradores na Europa incluem a Itália, a Grécia, a Roménia, a Hungria e a Bulgária, e esta lista parece poder vir a aumentar.

"Há muitos países parceiros novos que estão dispostos a receber volumes adicionais de gás natural, apesar do facto de estarmos a abandonar os combustíveis fósseis. Mas este processo leva algumas décadas. Agora queremos estabelecer também uma cooperação à prova de futuro", afirmou Kadri Simson, Comissário Europeu para a Energia.