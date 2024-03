Com a previsão de uma recuperação total das viagens e do turismo a nível mundial este ano, após a pandemia, o sector enfrenta uma pressão crescente para cumprir os seus compromissos de sustentabilidade.

Quando milhares de representantes do sector das viagens e do turismo se reuniram em Berlim para o evento anual ITB, o ambiente era animado, com o sector a recuperar a sua capacidade total após a crise sanitária. Mas agora o foco está em "reconstruir melhor".

Nesta edição de Focus, o repórter Euronews Damon Embling fala com representantes de alguns dos maiores destinos do mundo sobre a forma como estão a atuar em termos de sustentabilidade, no sentido de promover a descarbonização e as viagens responsáveis.

Ouvimos falar de Itália, que passou a cobrar uma taxa aos turistas que visitam Veneza durante as épocas altas do ano.

Damon fala também de Omã, que está a tentar aumentar o número de visitantes, privilegiando a qualidade em detrimento da quantidade. Já o Japão destaca um dos seus principais objetivos para o futuro: incentivar os visitantes a olharem para além das luzes brilhantes das grandes cidades, explorando também as zonas rurais e interagindo com as comunidades locais.

Uma das outras grandes tendências da ITB deste ano é o turismo de saúde e bem-estar, que ganhou ainda mais popularidade após a pandemia. Segundo Damon, a Tailândia está a registar um aumento de 20 por cento na procura, com o país a oferecer todo o tipo de tratamentos e experiências, incluindo massagens tradicionais. Por seu turno, a Argélia afirma estar a tentar promover as suas águas termais, explorando a atração por este tipo de turismo.