Presidente do Azerbaijão apela que países petrolíferos paguem para resolver problemas climáticos

Num momento em que o Azerbaijão continua a contagem decrescente para acolher a COP29, falámos com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, sobre aquilo que ambiciona enquanto país anfitrião e sobre as medidas necessárias para combater as alterações climáticas.

PUBLICIDADE

Num momento em que o Azerbaijão continua a contagem decrescente para acolher a COP29, falámos com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, sobre aquilo que ambiciona enquanto país anfitrião e sobre as medidas necessárias para combater as alterações climáticas. No Diálogo Climático de Petersberg, em Berlim, o presidente falou sobre a parceria estratégica com a UE e o significado de um país produtor de combustíveis fósseis acolher a COP. Apelou que os países produtores de petróleo paguem mais para o problema ser resolvido.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, apelou que os países produtores de petróleo paguem mais para ajudar a resolver os problemas climáticos globais. No 6.º Diálogo Climático de Petersberg, a Presidente do Parlamento Europeu afirmou que "a solidariedade é parte integrante do financiamento e é a forma de sermos bem-sucedidos", acrescentando que "cada país, dependendo da sua capacidade financeira e agenda, deve fazer a sua parte".

O Azerbaijão está a preparar-se para acolher a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, a COP 29, que se irá realizar em Baku em novembro. O presidente Aliyev falou das ambições do país para o evento. "Queremos criar um ambiente confortável para todos os intervenientes. Temos bastante experiência na criação de pontes entre partes em desacordo". Salientou igualmente a importância da cooperação transfronteiriça, afirmando: "Estamos a trabalhar ativamente com os países da União Europeia. Assinámos uma declaração de parceria estratégica".

A produção e a utilização de combustíveis fósseis dominaram a agenda da COP28, realizada no ano passado nos Emirados Árabes Unidos. O presidente Aliyev considera positivo o facto de os países produtores de combustíveis fósseis estarem à frente da COP e espera que isso contribua para as transições. "Não nos julguem pelo que temos. Julguem-nos pela forma como tratamos o que temos, pela nossa agenda", disse, acrescentando: "Já estamos a trabalhar com muitos países produtores de petróleo para criar uma espécie de pacote de solidariedade antes da COP".

A colaboração internacional será reforçada pela Troika, uma parceria com as presidências dos Emirados Árabes Unidos (COP28), do Azerbaijão (COP29) e do Brasil (COP30) para promover a cooperação e estimular a ambição.