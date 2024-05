O fórum intercultural de Baku visa promover o respeito e a compreensão através do diálogo

Cooperação e interconectividade num mundo dividido por conflitos e enfrentando desafios como as mudanças climáticas estiveram no centro do evento no Azerbaijão.

A sexta edição do Fórum Mundial sobre Diálogo Intercultural em Baku centrou-se no tema "Diálogo para a Paz e Segurança Global: Cooperação e Interconectividade". Líderes, ativistas e académicos reuniram-se para saber mais sobre métodos para promover o respeito mútuo e a compreensão entre diversas comunidades. O evento contou com várias atividades, incluindo painéis de discussão sobre o papel da educação na promoção da compreensão intercultural e workshops sobre resolução de conflitos e construção da paz. As performances culturais mostraram o poder da arte e da música em colmatar as lacunas culturais. O papel da Inteligência Artificial (IA) na preservação do património cultural também ocupou um lugar central. Os representantes debateram como a IA poderia melhorar a apresentação de artefactos culturais sem substituir o envolvimento humano. O impacto das alterações climáticas no património cultural também foi um ponto fundamental. As discussões abordaram ameaças como o aumento do nível do mar que põe em risco marcos costeiros e eventos climáticos extremos que afetam as práticas tradicionais. Os participantes procuraram entender estes desafios e encontrar soluções colaborativas durante o fórum. Havia otimismo de que as discussões e iniciativas lançadas contribuiriam para um mundo mais interconectado e harmonioso.