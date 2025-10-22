Elevador da Glória: presidente da Carris resigna depois de se saber que cabo não estava certificado

O presidente da Carris, Pedro Bogas, apresentou a demissão esta quarta-feira, após uma reunião com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. A informação foi avançada pelo Expresso e já confirmada pela Euronews, em comunicado da autarquia.

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O pedido de renúncia, aceite por Carlos Moedas, é "extensível a todos os restantes elementos do Conselho de Administração da empresa".

O presidente da Câmara de Lisboa já tinha anunciado que não iria reconduzir a administração da Carris, depois de ter sido divulgado o relatório preliminar sobre o acidente com o Elevador da Glória: de acordo com as primeiras conclusões do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), o cabo usado no funicular não estava certificado para transporte de pessoas.

No comunicado, Carlos Moedas "destaca a forma profissional e corajosa com que no momento mais duro do mandato, na sequência do trágico acidente do Elevador da Glória, o atual Conselho de Administração defendeu os interesses da empresa e, apesar de terem colocado o lugar à disposição desde a primeira hora, aceitaram manter-se em funções".

Pedro Bogas e a atual administração irão permanecer no cargo "dentro dos prazos e limites legais, até à escolha de um novo presidente e Conselho de Administração da Carris".

A nova administração será "apresentada oportunamente", de forma a "restabelecer o mais depressa possível a total confiança e credibilidade de uma empresa fundamental para a cidade de Lisboa".

O descarrilamento do Elevador da Glória, que liga o Bairro Alto aos Restauradores, aconteceu pouco depois das 18:00, no dia 3 de setembro, com os serviços de emergência a terem sido mobilizados imediatamente para o local. A tragédia fez 16 mortos e mais de duas dezenas de feridos.

Pedro Brito Bogas assumiu presidência da Carris em 2022, uma decisão de Carlos Moedas viabilizada pelo município.