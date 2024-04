Watches and Wonders 2024: a elite da relojoaria revela as suas criações em Genebra

Mergulhamos no mundo da relojoaria na Watches and Wonders 2024.

A Euronews foi até Genebra para a feira Watches and Wonders para conhecer os responsáveis das prestigiadas marcas Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe e Hermès, e descobrir as últimas tendências do setor.

Os relojoeiros apresentaram as suas técnicas e desenhos aos amantes de relojoaria de todo o mundo. As principais figuras do setor contaram à Euronews o que torna as suas criações especiais e o que significa para eles a grande relojoaria.

Falámos com o proprietário e diretor artístico dos Ateliers Louis Moinet, que nos explicou como a sua marca conquistou um lugar para os seus relógios exclusivos num nicho de mercado altamente competitivo, onde a arte e a tecnologia se encontram.

Falámos também com o presidente do evento, Matthieu Humair, sobre a forma como a indústria se esforça por inspirar as gerações mais jovens a enveredar por carreiras na relojoaria.