As armadilhas anti-crescimento: O que impede os países de progredirem?

Os países de rendimento médio estão presos no caminho da pobreza para a riqueza. Segundo o Banco Mundial, a culpa é, em parte, do status quo.

De acordo com um novo relatório do Banco Mundial, divulgado esta quinta-feira, mais de 100 países poderão vir a deparar-se com um obstáculo na passagem do estatuto de país de baixo rendimento para o de país de elevado rendimento nas próximas décadas.

À medida que as nações se tornam mais ricas, o grupo observou que a maioria atinge um patamar, que se situa em cerca de 10% do PIB anual dos EUA por pessoa. Para utilizar um termo cunhado pelo Banco Mundial, trata-se da "armadilha do rendimento médio".

No final de 2023, 108 países foram classificados como países de rendimento médio, cada um com um PIB anual per capita entre 1136 dólares (1348,5 euros) e 13.845 dólares (16.434,7 euros).

"A ambição dos 108 países de rendimento médio (...) é atingir o estatuto de país de rendimento elevado nas próximas duas ou três décadas", afirma o relatório do Banco Mundial.

Desde 1990, apenas 34 países de rendimento médio conseguiram efetuar esta transição, uma taxa considerada "desanimadora" pelo Banco Mundial.

De facto, os abrandamentos do crescimento são mais frequentes nos países de rendimento médio do que nos países de rendimento baixo ou alto.

As estimativas do Banco Mundial sugerem que, se os investimentos no crescimento seguirem as tendências recentes e históricas, é provável que a maioria dos países de rendimento médio sofra abrandamentos significativos entre 2024 e 2100.

Como escapar à armadilha do rendimento?

Uma das razões pelas quais os países atingem um patamar de rendimento é o facto de as suas políticas de crescimento serem mal orientadas, argumentou o Banco Mundial.

De acordo com o relatório, os países de rendimento médio devem adotar uma abordagem tripla, centrada não só no investimento interno, mas também na "infusão". A infusão acontece quando os países imitam tecnologias e modelos de negócio utilizados pelas economias mais avançadas.

Só depois de um país ter implementado com êxito o investimento e a infusão é que pode então concentrar-se na inovação.

Em vez de se limitarem a pedir emprestadas ideias a outros inovadores, as nações podem alargar ainda mais as fronteiras.

Instituições fortes, sublinhou o Banco Mundial, são importantes se as nações quiserem seguir este guia em três etapas. O BM Também alertou para os perigos do protecionismo, que pode "potencialmente piorar a difusão do conhecimento nos países de baixo e médio rendimento".

O status quo deve desaparecer?

"Os ventos da destruição criativa transportam novas ideias, produtos, processos e práticas para as margens das economias de rendimento médio", defende o Banco Mundial no relatório de quinta-feira.

Embora o status quo nem sempre seja negativo, um ambiente de negócios imutável pode travar a inovação e o crescimento. Para evitar a estagnação, o Banco Mundial aconselha os países de rendimento médio a não permitirem que as empresas estabelecidas travem a mobilidade social.

As grandes empresas podem fazê-lo através da retenção de recursos ou da restrição do acesso às oportunidades. "Tanto os operadores históricos como os novos operadores podem criar valor", afirmou o Banco Mundial.

"Os operadores históricos trazem escala", enquanto os "novos operadores trazem mudança", o que significa que nenhum deles deve ser vilipendiado ou mimado.

Embora as novas empresas possam trazer novos produtos, processos de produção ou ideias para a mesa, devem ser autorizadas a falhar. "Deixar falir empresas e modelos de negócio ineficientes é um princípio fundamental da destruição criativa", defende o Banco Mundial. Consequentemente, as crises económicas podem ser tão restauradoras como dolorosas.

Recompensar o talento

O crescimento requer criatividade, talento e competências, que podem ser fomentados ou sufocados através de decisões políticas eficazes.

"Os países de rendimento médio têm reservas mais pequenas de talentos qualificados do que as economias avançadas e são menos eficientes na sua utilização, pelo que terão de se tornar melhores tanto na acumulação como na afetação de talentos", afirmou o Banco Mundial.

Uma forma de melhorar a mão-de-obra é investir na educação e permitir que os indivíduos talentosos prosperem, independentemente da sua origem ou género.

De acordo com o Banco Mundial, cerca de 40% do crescimento observado nos EUA entre 1960 e 2010 pode ser atribuído a um declínio da discriminação racial e de género na educação e no trabalho.

A formação de uma força de trabalho talentosa é mais importante do que nunca, uma vez que o envelhecimento da população, o aumento dos níveis de endividamento e a crise climática ameaçam o crescimento.

A armadilha do rendimento médio, segundo o Banco Mundial, "tem implicações para todo o mundo. Os países de rendimento médio albergam três em cada quatro pessoas e quase dois terços das que se debatem com a pobreza extrema", sublinha o relatório de quinta-feira. "São responsáveis por 40% do total da produção económica mundial e por quase dois terços das emissões globais de carbono."

"Em suma, o esforço global para acabar com a pobreza extrema e espalhar a prosperidade e a habitabilidade será em grande parte ganho ou perdido nestes países."