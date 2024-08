A WizzAir tornou-se recentemente a primeira companhia aérea europeia a lançar um passe anual "Tudo o que pode voar" por um preço introdutório de 499 euros por ano, que aumentará para 599 euros por ano a partir de 16 de agosto.

PUBLICIDADE

Depois da WizzAir ter lançado recentemente o seu passe "All you can fly", tem havido uma série de especulações sobre se os planos de voo ilimitados valem a pena e que outras companhias aéreas poderão seguir o exemplo da WizzAir.

As viagens pós-pandemia continuam a ter uma forte demanda com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) a esperar um ano recorde para o setor de viagens e turismo, que provavelmente, deverá arrecadar US $ 11.1 trilhões (€ 10.09 trilhões) globalmente.

De acordo com o Barómetro Mundial do Turismo da ONU, as viagens internacionais aumentaram cerca de 20% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo trimestre do ano passado, atingindo cerca de 285 milhões de viajantes.

Como tal, atualmente, os viajantes procuram cada vez mais melhores ofertas de viagens e voos que ofereçam uma boa relação qualidade/preço. A atual crise do custo de vida que ainda se verifica em várias partes do mundo também contribuiu para esta mudança, reduzindo consideravelmente o rendimento disponível.

As ofertas de voos ilimitados são realmente uma pechincha?

Atualmente, várias companhias aéreas oferecem alguma versão de ofertas e passes para vários destinos, vários voos ou voos ilimitados, como a WizzAir, a Frontier Airlines, a Air Canada e a Porter Airlines, para citar algumas.

Estes são normalmente comercializados como tendo um potencial significativo de poupança de dinheiro, bem como permitindo que os viajantes ávidos partam em várias aventuras por ano.

No entanto, nem sempre é esse o caso, uma vez que, em vários casos, existem algumas desvantagens ocultas.

Algumas das novas ofertas de voos ilimitados podem ter limites de adesão. Por exemplo, o recém-lançado passe "All you can fly" da WizzAir oferece, de momento, um máximo de 10.000 adesões. Estas adesões estão distribuídas por vários aeroportos dos destinos que a companhia aérea serve, na Europa, Médio Oriente, Norte de África e Ásia Central.

Destes destinos, vários aeroportos europeus populares, como Londres Gatwick, Londres Luton, Atenas, Barcelona El Prat e Paris Orly, entre muitos outros, já estão esgotados. Isto significa que os viajantes que pretendam efetuar a maior parte das suas viagens a partir destes aeroportos deixarão de ser elegíveis para um passe "All you can fly", até que sejam lançadas mais adesões.

Até à data, a WizzAir não revelou qualquer informação sobre se, quando e quantas mais adesões poderão ser lançadas. Como tal, mesmo que estejam dispostos a pagar, os viajantes podem perder a possibilidade de obter voos ilimitados devido ao facto de o aeroporto da sua escolha se esgotar muito rapidamente.

Estas ofertas de voos também incluem frequentemente taxas adicionais, como uma taxa fixa por voo, que é normalmente mantida a um nível nominal, como 9,99 euros no caso da WizzAir. Do mesmo modo, os viajantes podem também ter de pagar pelos seus lugares, bem como taxas de bagagem, no caso de quererem levar alguma bagagem registada ou de mão, uma vez que apenas os artigos pessoais estão normalmente incluídos no preço da oferta.

Escusado será dizer que outros extras, como snacks ou bebidas, também não estão incluídos.

Vários voos podem também abrir reservas com apenas alguns dias de antecedência. A Frontier Airlines permite que os viajantes internacionais que utilizem o seu passe "GoWild! All you can fly" para reservar voos internacionais com 10 dias de antecedência, enquanto os voos domésticos só podem ser reservados com um dia de antecedência. É cobrada uma taxa de reserva antecipada no caso de os passageiros quererem reservar as suas viagens ainda mais cedo.

As reservas da WizzAir para o passe "All you can fly" abrem com três dias de antecedência.

Como tal, várias destas ofertas de voos ilimitados podem ser orientadas para viajantes espontâneos, embora potencialmente não sejam tão adequadas para viajantes que gostam de planear com antecedência.

PUBLICIDADE

Do mesmo modo, devido ao facto de os voos de regresso também só estarem abertos com três dias de antecedência e de os lugares não serem garantidos, os viajantes podem não conseguir regressar nas datas escolhidas e ser forçados a ser mais flexíveis. Como tal, estas ofertas podem não ser adequadas para viagens mais longas.

Nalguns casos, isto também pode significar gastar mais dinheiro para reservar um voo regular para poder regressar quando for necessário. Algumas companhias aéreas também só oferecem créditos para voos de ida, o que pode fazer com que os viajantes precisem de um bilhete de regresso.

Companhias aéreas como a Air Canada também limitaram significativamente as rotas de voo, permitindo aos viajantes escolher apenas uma rota, de um destino para outro, em vez de misturar e combinar destinos. No entanto, este tipo de planos pode ser útil para estudantes e viajantes profissionais.

No caso das companhias aéreas de baixo custo, como a WizzAir, que já oferecem regularmente voos com desconto, os viajantes podem ter de voar com muita frequência, a fim de aproveitarem ao máximo o seu passe, que nem sempre coincide com os seus horários.

PUBLICIDADE

Assim, embora as ofertas de voos ilimitados possam parecer atrativas no início, o facto de acabarem por ser ou não uma pechincha depende significativamente da frequência com que são utilizadas e do tipo de viajante.