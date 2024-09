O futuro do turismo está aqui, misturando inovação com sustentabilidade. Explore como as práticas regenerativas e a tecnologia de ponta estão a remodelar a indústria das viagens e a criar um impacto positivo nas comunidades e no planeta.

Neste episódio do The Exchange, exploramos o futuro do turismo e como a inovação está a remodelar a indústria. Guy Shone mergulha na tendência crescente do turismo regenerativo com Tina O'Dwyer, CEO e fundadora do The Tourism Space. Tina partilha como essa nova abordagem está focada em retribuir às comunidades locais e proteger o meio ambiente.

O nosso repórter, Phil Stebbing, reporta do Centro Nacional de Vida Selvagem de Pukaha, na Nova Zelândia, onde descobrimos como eles criam oportunidades para os viajantes contribuírem positivamente para os esforços de conservação.

Thierry Antinori, Diretor Comercial da Qatar Airways, partilha os seus pensamentos sobre como a IA está a transformar as viagens aéreas. Com avanços como o Sama, a primeira tripulação de cabine humana digital do mundo e processos de check-in mais inovadores, as viagens estão a tornar-se mais convenientes e agradáveis para todos.

À medida que os viajantes procuram cada vez mais experiências mais significativas, o setor do turismo adapta-se para atender a essas exigências em evolução. Este episódio revela como a convergência de tecnologia e sustentabilidade está a inaugurar uma nova era de viagens que beneficia não apenas as pessoas, mas também o planeta.