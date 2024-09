Preços do petróleo permanecem inalterados mesmo com dados económicos dececionantes

De Tina Teng

Os mercados de petróleo estão a enfrentar uma pressão descendente após a divulgação de dados fracos da indústria transformadora e dos serviços das principais economias. Entretanto, a escalada dos conflitos no Médio Oriente e as medidas de estímulo adicionais da China proporcionaram algum apoio.

Os preços do petróleo caíram na segunda-feira, na sequência dos fracos dados do Índice de Gestores de Compras (PMI) da indústria transformadora e dos serviços da Europa e dos EUA.

As leituras do PMI são derivadas de um inquérito aos gestores de compras, oferecendo informações sobre as condições atuais das empresas e refletindo assim as perspectivas económicas gerais.

Os futuros do West Texas Intermediate (WTI) caíram 0,6%, enquanto os futuros do Brent caíram 1,5%, em comparação com o fecho da passada sexta-feira, uma vez que os receios de uma desaceleração económica nas principais economias pesaram no mercado.

No entanto, a escalada das tensões militares entre Israel e o Hezbollah proporcionou algum apoio, ajudando os preços do petróleo a recuperar dos seus mínimos intradiários.

Na sessão asiática de terça-feira, tanto os futuros do petróleo WTI e Brent tiveram uma recuperação, com o WTI subindo 1,07% para 71,12 dólares por barril, e o Brent subindo 0,93% para 73,89 dólares por barril, às 6:24 de segunda-feira - fuso horário da Europa Central -, na sequência de uma série de medidas de estímulo anunciadas por Pequim.

No entanto, a recuperação dos preços pode ser de curta duração, dada a contínua fraca procura na China.

PMIs globais decepcionam

De acordo com os dados provisórios da S&P Global, a atividade empresarial no sector privado da zona euro registou um declínio acentuado em setembro, com os PMI da indústria transformadora e dos serviços a caírem em França e na Alemanha.

O abrandamento mais significativo verificou-se no sector dos serviços francês, que voltou a registar uma contração após uma recuperação impulsionada pelos Jogos Olímpicos em agosto, marcando a sua queda mais acentuada desde janeiro.

Na Alemanha, tanto os PMI da indústria transformadora como os dos serviços indicam que a produção e as novas encomendas estão também a sofrer uma contração acelerada, sinalizando uma deterioração das condições de negócio.

Além disso, a atividade industrial no Reino Unido e nos EUA também foi mais fraca do que o esperado este mês.

Estes dados económicos decepcionantes, particularmente nos PMI da indústria transformadora global, diminuíram as perspetivas da procura de petróleo, uma vez que o sector é intensivo em energia e depende fortemente do petróleo para a produção, transporte e operações.

Preocupações económicas com a China

A China, o maior importador de petróleo do mundo, continua a debater-se com desafios económicos significativos.

Dados recentes indicam que o índice de preços no consumidor (IPC) e as importações do país aumentaram menos do que o previsto em agosto, sugerindo uma procura interna persistentemente lenta.

Os principais indicadores económicos, incluindo as vendas a retalho, a produção industrial e o investimento em ativos fixos, ficaram todos aquém das expetativas para o mesmo mês.

Para além do abrandamento do crescimento económico, a mudança da China para alternativas de baixo carbono também reduziu as projeções da procura de petróleo.

De acordo com a Goldman Sachs, a procura anual de petróleo na China deverá diminuir para cerca de 200.000 barris por dia, o que representa uma redução para mais de metade em relação aos níveis anteriores à pandemia.

Um relatório da Bloomberg referiu que um em cada três novos camiões pesados vendidos na China era movido a gás natural liquefeito em abril, contra um em cada oito há um ano.

No meio destes problemas económicos, o Banco Popular da China anunciou uma série de medidas de apoio à sua economia na terça-feira, o que reacendeu o sentimento de risco em toda a Ásia e deu algum apoio aos preços do petróleo.

O revelou planos para reduzir o rácio de reservas obrigatórias em 0,5%, juntamente com uma redução de 0,2% na taxa de recompra a sete dias.

No entanto, um aumento sustentado dos preços dependerá de um crescimento económico tangível à medida que estas medidas entrarem em vigor.

Uma escalada importante na guerra do Médio Oriente

Em contrapartida, a escalada dos conflitos militares no Médio Oriente suscitou preocupações quanto a perturbações no abastecimento, o que levou a uma certa recuperação dos preços nos mercados petrolíferos.

No entanto, a reação do mercado indica que as preocupações económicas estão a ofuscar as tensões geopolíticas, o que faz com que os preços do petróleo se mantenham relativamente estáveis nesta altura.

Na segunda-feira, Israel lançou ataques aéreos no sul do Líbano, resultando em mais de 500 mortes.

A guerra em curso entre Israel e o Hamas em Gaza expandiu-se agora para incluir conflitos com o grupo político libanês apoiado pelo Irão.

Este ataque representa uma escalada significativa na guerra de Gaza e pode potencialmente conduzir a um conflito mais vasto em todo o Médio Oriente.