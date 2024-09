Atividade empresarial da zona euro contrai-se em setembro, à medida que o impulso olímpico se desvanece

De Piero Cingari

A atividade empresarial da zona euro registou uma contração em setembro e uma procura mais fraca atenuou as pressões inflacionistas. Esta situação apoia a hipótese de uma redução das taxas do Banco Central Europeu (BCE) em outubro, considerada necessária para incentivar o crescimento.

O sector privado da zona euro registou um declínio mais acentuado do que o previsto em setembro, entrando em território de contração com uma queda para os níveis registados pela última vez em janeiro, de acordo com os inquéritos preliminares do Índice de Gestores de Compras (PMI).

O índice PMI composto para a zona euro alargada caiu de 51,2 para 48,9, não correspondendo às expetativas dos economistas de 50,6.

Depois de um impulso à atividade empresarial impulsionado pelos Jogos Olímpicos em agosto, a produção do sector privado francês voltou a cair para a contração em setembro, juntando-se à Alemanha, onde o ritmo de declínio foi o mais acentuado desde fevereiro.

Tanto o sector dos serviços como o da indústria transformadora tiveram um desempenho inferior, o que evidencia os desafios crescentes para as empresas em todo o bloco.

A atividade industrial caiu de 45,9 para 44,8, a contração mais acentuada desde dezembro de 2023, prolongando a sua tendência recessiva para o 27º mês consecutivo. A atividade de serviços também estagnou, caindo de 52,9 para 50,5, abaixo dos 52,1 esperados e marcando seu ritmo mais lento desde fevereiro.

A desaceleração da atividade empresarial na zona euro foi impulsionada por uma queda nas novas encomendas, pela diminuição das encomendas em atraso e pela diminuição da confiança. Como resultado, as empresas cortaram postos de trabalho pelo segundo mês consecutivo, com o ritmo de despedimentos a atingir o seu ritmo mais rápido desde agosto de 2020.

No entanto, a procura mais fraca ajudou a aliviar as pressões inflacionistas em setembro, aumentando a probabilidade de novos cortes nas taxas por parte do Banco Central Europeu (BCE).

"A zona euro está a caminhar para a estagnação. Considerando o rápido declínio das novas encomendas e da carteira de encomendas, não é preciso muita imaginação para prever um maior enfraquecimento económico", afirmou Cyrus de la Rubia, Economista-Chefe do Hamburg Commercial Bank.

O economista observou que o abrandamento da inflação dos preços dos fatores de produção e da produção abre a porta a um possível corte das taxas por parte do BCE já em outubro.

França junta-se à Alemanha entre os países mais atrasados da zona euro

O sector privado francês registou um declínio acentuado em setembro, assinalando a sua contração mais baixa em oito meses, à medida que o impulso dos Jogos Olímpicos se dissipava. O PMI dos serviços franceses inverteu-se acentuadamente de 55 pontos em agosto, o seu valor mais elevado desde maio de 2022, para 48 em setembro, o seu valor mais baixo desde março.

"É uma triste realidade: o forte crescimento da economia francesa registado em agosto evaporou-se em setembro. A situação permanece sombria e as empresas industriais carecem de otimismo. As encomendas provenientes da América do Norte e dos principais mercados europeus, como a Alemanha, são particularmente afetadas", afirmou Tariq Kamal Chaudhry, economista do Hamburg Commercial Bank.

Chaudhry acrescentou que, politicamente, a situação permanece instável após as eleições antecipadas e a nomeação de Michel Barnier como primeiro-ministro, sem uma maioria parlamentar clara para fazer avançar as tão necessárias reformas económicas.

Reacções do mercado: euro e rendimentos das obrigações caem

O sentimento do sector privado da zona euro, mais fraco do que o previsto, provocou reações negativas nos mercados europeus na segunda-feira.

O euro caiu 0,7% em relação ao dólar americano às 10:25, hora da Europa Central, descendo abaixo de 1,11. As taxas de rendibilidade das obrigações europeias caíram a pique com a notícia, com as taxas de rendibilidade dos títulos alemães a descerem 15 pontos base.

Nos mercados acionistas, o FTSE MIB de Itália teve um desempenho inferior, caindo 0,7%, seguido pelo CAC 40 de França, que desceu 0,3%.

O Euro STOXX 50 manteve-se estável, enquanto o DAX da Alemanha registou um ligeiro ganho de 0,2%.

Os bancos foram dos mais atingidos, com as ações do Commerzbank a caírem mais de 5% e as do Unicredit a descerem quase 2%, depois de o governo alemão ter anunciado que manteria a sua participação no banco por enquanto.

O anúncio pesou sobre o sector, com o Société Générale a cair 2,9%, o BNP Paribas 2,2%, o ING Group 1,7%, o BBVA 1,7%, o Banco Santander 1,4% e o Deutsche Bank 1,3%.