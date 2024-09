ONU aprova Pacto para o Futuro e Guterres desafia líderes mundiais a passarem das palavras aos atos

De Euronews

A Assembleia Geral da ONU adotou neste domingo o Pacto para o Futuro e seus anexos, o Pacto Digital Global e a Declaração sobre Futuras Gerações. António Guterres diz que os documentos “resgatam o multilateralismo do abismo".

A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou no domingo o Pacto para o Futuro, um projeto que visa reunir as nações cada vez mais divididas para enfrentarem os desafios do século XXI, nomeadamente as alterações climáticas, inteligência artificial e a escalada de conflitos.

Na Cimeira do Futuro, que começou no domingo e termina esta segunda-feira, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, foram aprovados três acordos importantes e "históricos", segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres.

“O nosso mundo está a atravessar um período de turbulência e de transição, mas não podemos esperar por condições perfeitas. Temos de dar os primeiros passos decisivos para atualizar e reformar a cooperação internacional”, afirmou Guterres.

Os primeiros passos, descritos pelo secretário-geral da ONU, são precisamente o Pacto para o Futuro e os seus anexos: o Pacto Digital Global e a Declaração sobre Futuras Gerações que, segundo Guterres, abrem "caminhos para novas possibilidades e oportunidades".

Ainda nas palavras de Guterres, a adoção do Pacto para o Futuro permitirá "trazer o multilateralismo de volta da beira do abismo".

Pacto Digital Global e Declaração sobre Futuras Gerações

António Guterres realça ainda o príncipio de que a tecnologia deve beneficiar todos e que o Pacto Digital Global traz o primeiro acordo universal sobre a governança internacional da inteligência artificial(IA).

Ao estabelecer uma governança global para a IA, a ONU espera que se estabeleça um Painel Científico internacional independente sobre IA.

A Declaração sobre Futuras Gerações reforça a mensagem central da ONU de proteção às gerações vindouras. "Ela faz eco do apelo da Carta das Nações Unidas para salvar as gerações seguintes do flagelo da guerra", disse António Guterres

Também o presidente da Assembleia Geral da ONU, Philemon Yang, no seu discurso, destacou os compromissos incorporados no Pacto e anexos. “Refletem a vontade coletiva dos Estados-membros e devem orientar as nossas ações e encorajar-nos a promover a paz e a segurança internacionais, a revigorar a implementação dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a fomentar sociedades justas e inclusivas e a garantir que a tecnologia é sempre para o bem comum da humanidade", disse.

O “Pacto para o Futuro”, de 42 páginas, desafia os líderes dos 193 países membros da ONU a transformarem as promessas em ações reais que façam a diferença no mundo.