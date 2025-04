De Tina Teng

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5,4% em termos anuais no primeiro trimestre, superando as expectativas dos analistas (5,1%) e marcando o ritmo mais forte em um ano e meio. No entanto, as perspetivas económicas permanecem incertas devido às pressões crescentes das tarifas de Trump.

"Com a implementação contínua e a eficácia de várias políticas macroeconómicas, a economia nacional teve um início estável e um bom começo de ano", informa o Gabinete Nacional de Estatísticas da China (NBS). No entanto, a agência também destacou os desafios futuros.

"A atual conjuntura externa tornou-se cada vez mais complexa e difícil, enquanto a procura interna efetiva carece de um impulso suficiente. Os alicerces para a continuação da recuperação e da melhoria económica ainda têm de ser reforçados".

China aumenta medidas de estímulo para reforçar crescimento económico

Pequim revelou novas medidas de estímulo para reforçar a economia à medida que as tensões comerciais com os Estados Unidos (EUA) se intensificam. Na sua reunião anual do governo, em janeiro, a China estabeleceu um objetivo de crescimento económico de 5% para 2025, ao mesmo tempo que aumentou o seu défice orçamental para 4% do PIB - o mais elevado em três décadas - alinhando com a orientação orçamental "altamente pró-ativa" anteriormente anunciada. A forte dinâmica do crescimento no primeiro trimestre sugere que estas medidas de estímulo podem estar a começar a produzir efeitos.

Outros indicadores económicos importantes também excederam as estimativas em março, antes da imposição por Trump de tarifas de 145% sobre os produtos provenientes da China. A produção industrial conheceu uma expansão de 7,7% em termos anuais, superando a previsão de 5,9% - é o ritmo mais rápido de crescimento desde junho de 2021. Enquanto isso, as vendas a retalho aumentaram 5,9%, bem acima dos 4,3% projetados pelos economistas, e representaram o maior aumento desde dezembro de 2023.

As vendas a retalho são vistas como um indicador-chave da trajetória económica da China. O país continua a lutar contra a fraca procura interna, decorrente dos problemas do mercado imobiliário e dos efeitos persistentes da pandemia. Em resposta, a China reduziu o seu objetivo de inflação de 3% para 2% em 2024 e introduziu medidas como subsídios governamentais e iniciativas para aumentar o rendimento das famílias, num esforço para estimular o consumo.

Além disso, o investimento em ativos fixos da China - abrangendo setores como o imobiliário, as infraestruturas e a indústria transformadora - aumentou 4,2% nos primeiros três meses. No entanto, o investimento imobiliário caiu 9,9%, sublinhando a fragilidade atual deste setor. A taxa de desemprego desceu para 5,2% em março, contra 5,4% no mês anterior.

Mercados bolsistas chineses estagnaram com o Yuan a manter-se estável face ao dólar

Apesar da divulgação de fortes dados económicos, os índices de referência das ações chinesas mantiveram-se em baixa perante a escalada da guerra comercial EUA-China. A partir das 5h21 CEST (horário de verão da Europa Central), o índice Hang Seng caiu 2.6%, o índice China A50 cedeu 0.74% e o índice composto de Xangai continental registou uma perda de 0.92%.

"No que respeita aos dados da China, é óbvio que foram muito bons. Mas, como acontece com tudo neste momento, os dados retrospetivos estão a ser ignorados ou, pelo menos, a ser vistos como exagerados. Estes dados abrangem um período anterior à implementação das tarifas e ao abrandamento que daí advirá", afirmou Kyle Rodda, analista de mercado sénior da Capital.com Australia, num e-mail.

O yuan chinês offshore foi pouco alterado em relação ao dólar americano, com o par USD / CNH a subir 0.02% em 7.33 - chegando perto do seu nível mais alto desde 2007. O yuan caiu para um nível recorde no início deste mês, com a sua taxa de câmbio face ao dólar a subir para além dos 7,4 em 9 de abril, no contexto da intensificação das tensões comerciais com os EUA.