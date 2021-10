Rendez-vous: O melhor da cultura na Europa

Gustav Klimt - um dos maiores pintores europeus do século XX. Roma recebe uma exposição que retrata a sua vida e em particular a sua relação permanente com Itália - e a proximidade do país com o Império Austro-Húngaro. O ponto alto da exposição é o "Retrato de uma Senhora" - um quadro roubado há 25 anos e só recentemente recuperado por acaso. É uma das obras-primas da exposição que inclui quase 50 obras do mestre austríaco.

"Klimt. A secessão e a Itália"27/03/2022

Museu de Roma, Palazzo Braschi

Roma, Itália

Arte Moderna

É um autêntico acontecimento no Palácio Garnier - a Ópera de Paris: uma adaptação do romance de Stendhal: "O Vermelho e o negro". Um espetáculo que presta homenagem à tradição do ballet clássico. São três horas em três atos, com dezenas de bailarinos em palco. O coreógrafo Pierre Lacotte, de 88 anos, criou este clássico intemporal dom música de Massenet.

"O Vermelho e o Negro"

04/11/2021

França

Palácio Garnier, Opéra de Paris

* Ballet**

Passaram quase 100 anos desde a última exibição de Johann Erdmann Hummel no seu país natal, a Alemanha. Este artista de meados do século XIX tinha praticamente desaparecido do radar da história da arte. A Galeria Nacional Antiga, em Berlim, permite redescobrir as principais obras deste pintor alemão, considerado um precursor do modernismo na pintura.