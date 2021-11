ABBA regressam com "Voyage"

Depois de uma longa viagem de 40 anos à volta do silêncio, os ABBA estão de volta com "Voyage". Voltaram a reunir-se em setembro e novembro marca o lançamento do 9º álbum do grupo sueco. Os quatro artistas, agora com mais de 70 anos, estão de volta para satisfação dos nostálgicos e eternos fãs.

Fizeram duas canções para um espectáculo revolucionário em Londres onde será possível ver os avatares dos Abba, acompanhados por uma banda ao vivo, mas no final embarcaram numa viagem juntos e acabaram por fazer dez faixas.

Trata-se de um dos maiores lançamentos de sempre assegura o mercado discográfico. A viagem está prestes a começar, a partir de 2022 será possível ver as representações físicas dos anos 70 (1979) dos ABBA, com as vozes de 2021, numa arena criada para eles no Queen Elizabeth Olympic Park, em Londres.