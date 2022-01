Mokra Gora, um dos lugares mais bonitos do mundo

Os habitantes de Mokra Gora sempre disseram que vivem num dos lugares mais bonitos do mundo. E no final do ano, esta opinião foi oficialmente confirmada pela Organização Mundial do Turismo. Natureza intacta, água e ar limpos e atrações turísticas únicas são alguns dos atributos desta aldeia sérvia

Para além da natureza, os habitantes falam das pessoas que são muito acolhedores e tratam bem todos os turistas. Todos concordam que a maior promoção desta aldeia foi feita por Emir Kusturica. O realizador construiu uma cidade de madeira na colina, que é visitada anualmente por cerca de 100 mil pessoas. Para Bojana Tosic, gestora do espaço, " o projeto é um ponto de encontro de culturas e uma fonte de enriquecimento para toda a aldeia”.

Outro dos responsáveis pelo desenvolvimento da região é o "ŠARGAN EIGHT", o caminho-de-ferro que costumava ligar Mokra Gora ao resto do país.

Todos protegem esta região, que em 2005 foi declarada património natural protegido. Os habitantes locais não permitiram a construção de uma mina de níquel, e todos os dias os guardas-florestais do parque natural lutam contra a construção ilegal. Atualmente, vivem na aldeia 600 pessoas. Muitos dos jovens que tinham saído para as cidades decidiram regressar. A escola tem apenas 30 alunos, mas as previsões dizem que haverá mais no futuro.