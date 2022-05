"Stefania": A canção da Ucrânia favorita na Eurovisão

A canção "Stefania", da banda ucraniana Kalush Orchestra é favorita para a edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção.

Desde a invasão russa do país, tornou-se numa espécie de hino à pátria devastada pela guerra.

"Stefania" é a canção mais vista no YouTube entre as 35 participações nacionais no concurso, cuja final decorre no próximo dia 14, na cidade italiana de Turim.

Oleh Psiuk, músico de Rap e autor da canção explica como surgiu: "Na verdade, a canção 'Stefania' foi escrita muito antes da guerra e foi dedicada à minha mãe. Depois de tudo ter começado com a guerra e as hostilidades, assumiu um significado adicional, e muitas pessoas começaram a vê-la como a mãe, a Ucrânia, no sentido de país. Tornou-se realmente próxima do coração de muitas pessoas na Ucrânia, e a sua relevância aumentou".

Misturando música folclórica tradicional ucraniana com hip hop, a atuação da Orquestra Kalush terá uma mensagem política adicional, representando a singularidade da cultura ucraniana contra o pretexto belicoso de Moscovo de que a antiga república soviética sempre fez parte da Rússia.

Oleh Psiuk, acrescenta: "Mostramos que a cultura ucraniana e o código étnico ucraniano existem e o nosso objetivo é levar a música ucraniana não só à Ucrânia mas a toda a Europa. E a Eurovisão é a melhor plataforma para isso".

A Ucrânia ganhou a Eurovisão duas vezes, em 2004 com "Wild Dances" de Ruslana, e em 2016 com a canção "1944" de Jamala, um tema sobre a deportação dos Tártaros da Crimeia, na década de 1940, composta após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014.

Jamala foi particularmente inspirada pela história da sua bisavó, Nazylkhan, que estava na casa dos 20 anos, quando ela e os seus cinco filhos foram deportados para a árida Ásia Central. Uma das filhas não sobreviveu à viagem. A canção foi também libertada no meio de uma repressão renovada dos Tártaros da Crimeia, na sequência da anexação russa da Crimeia, uma vez que a maioria dos Tártaros da Crimeia se recusam a aceitar a anexação.