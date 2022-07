Festival de Verbier um clássico da música clássica que encantou os Alpes suíços

O festival de Verbier, um dos mais prestigiados do género, realiza-se há quase 30 anos no magnífico cenário dos Alpes suíços.

Um festival que reúne os grandes nomes da música clássica, assim como jovens estudantes de música de todo o mundo, tendo a música como única língua e bandeira.

Temos, aproximadamente, 300 jovens músicos entre os 15 e 30 anos a trabalhar aqui em Verbier. Todos vêm de países diferentes e também da Rússia e da Ucrânia: E não temos os olhos fechados em relação ao que está a acontecer à nossa volta. Por isso, vivemos com a realidade e temos de fazer parte dela. Martin Engström Foundador e diretor

O "Concerto pela Paz" abriu o Festival de Verbier, com peças de compositores russos e ucranianos, conduzido pela maestrina italiana Gianandrea Noseda e com a participação da pianista ucraniana Ana Fedorova.

Ser convidada este ano para para actuar na abertura do festival teve muito significado. A música é algo a que todos nos podemos agarrar, que nos dá esperança e força para ultrapassar estes tempos difíceis. E eu adoro a música de Shostakovich, adoro a música de Rodion Shchedrin, adoro a música de Sergei Rachmaninov e eles próprios foram e são pessoas a favor da paz, contra a violência, nunca teriam apoiado o que está a acontecer agora do lado da Rússia. Ana Fedorova Pianista

O Festival de Verbier abre novos horizontes e assume novas proporções ao oferecer concertos em altitude com a Orquestra Júnior do festival e a sua seção de metais que ressoaram como nunca - a uma altitude de mais de 2000 metros.

No regresso a Verbier, o público pode aproveitar as numerosas masterclasses organizadas em vários chalés da aldeia, com os jovens músicos da Academia do Festival. A Academia procura os mais promissores pianistas, violinistas, violinistas, violoncelistas e conjuntos de música de câmara de todo o mundo para incluir no seu programa Soloists & Ensembles.

Finalmente, as ruas de Verbier também ressoaram com um desfile de rua e um concerto ao ar livre do grupo Brass for Africa do Uganda.

Uma ONG cujos músicos, de origens desprivilegiadas, são também professores.

Estamos muito felizes porque notámos que apesar da diferença na música, porque muitas pessoas aqui tocam música clássica, chegámos aqui com o nosso estilo africano e eles gostam muito. E isso dá-nos cada vez mais esperança, porque se os nossos alunos virem alguns dos nossos vídeos, ficarão inspirados porque têm as mesmas influências, os mesmos professores que os ensinam. É uma grande inspiração. Dá-lhes esperança para o futuro e é tudo o que queremos, porque sabemos que a música pode criar um futuro melhor. Nabakooza Sumayya Músico

O Festival de Verbier aposta no futuro e na abertura da música clássica a outros estilos.

A mudica continua em Verbier até domingo, 31 de Julho.