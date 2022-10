Nas ilhas ocidentais da Escócia, são as plantas e os líquenes locais que inspiram os fabricantes de Harris Tweed. No sudoeste da China, o povo Bai usa a raiz do pastel-de-tintureiro para amarrar as suas roupas. Em lados opostos do planeta, os artesãos combinam a natureza e a tradição para produzir peças de vestuário muito procuradas.

Paisagens incríveis inspiram os fabricantes de Harris Tweed

As Hébridas Exteriores da Escócia situam-se no limite do noroeste da Europa. A incrível paisagem é a inspiração para as cores que são tecidas no famoso tecido que aqui é feito.

Harris Tweed Hebrides é um dos três moinhos da ilha. O diretor de produção e design Calum Iain Macleod mostra-nos as redondezas.

"É 100% lã virgem pura", diz . "Isto é tudo o que podemos usar em Harris Tweed". Não podemos usar quaisquer fibras a não ser 100% lã".

O moinho produz mais de 50 cores de base. Uma vez tingidas, estas são combinadas para fazer misturas infinitas. A lã é então cardada e fiada. Protegidas pelo parlamento, as regras que regem Harris Tweed são rigorosas. O pano deve ser tecido à mão, pelo povo das Hébridas Exteriores.

Uma vez tecido, o pano é trazido de volta ao moinho para limpeza e prensagem, pronto para a certificação: "É apresentado à Harris Tweed Authority, que o autenticará com o famoso logótipo orbital", explica Calum. "Deve ter esse carimbo para ser reconhecido como Harris Tweed".

Uma marca mundial

As roupas feitas em Harris Tweed têm apelo mundial: "Recebemos visitantes de todo o mundo e todos conhecem Harris Tweed", diz David Galloway, Director de Loja da Walker Slater Menswear em Edimburgo. "Estas pessoas são o coração do nosso negócio. Eles sabem que vão ter estas peças de roupa toda a vida. Eles sabem que há a história e querem o tecido, querem o peso, querem a cor, querem tudo, toda a coisa natural que vem com Harris Tweed e toda a história dessa marca".

As origens chinesas do tie-dye

A aldeia de Zhoucheng está situada perto da cidade de Dali, no sudeste da China. É a cidade natal da técnica de tituraria "tie-dye" do povo Bai.

Esta é uma das três técnicas tradicionais de impressão com as suas origens na China antiga. Combina uma série de processos diferentes para produzir belos padrões.

O tingimento é como dar à luz. Nunca se sabe como será o bebé quando ele está na barriga. Duan Yinkai Mestre de tie-dye

A raiz do pastel-de-tintureiro está no centro do processo. O povo Bai extrai dele um pigmento para tingir. Têm uma abordagem única que envolve oito etapas no total. A amarração e o tingimento são, não surpreendentemente, os mais importantes.

"Na tinturaria, fazer o corante é o primeiro passo criativo", explica Duan Yinkai, uma mestra de tie-dye que nasceu numa família de artesãos desta especialidade. "Seguido do empate, que é o segundo. Deve-se manter os pontos iguais".

Os desenhosdo povo Bai representam o que eles veem na Natureza. Cada linha conta uma história sobre o ambiente que as rodeia.

O último passo é quando se consegue testemunhar o milagre. Os pontos são cortados e os fios removidos de locais enredados, para revelar os padrões que estavam escondidos entre os nós apertados.

"Tingir é como dar à luz", diz Duan. "Nunca se sabe como será o bebé quando ele está na barriga".

Temos de ter cuidado. Um pequeno deslize e pode-se fazer um buraco que arruinará a peça inteira.

É o resultado imprevisível que torna a tingidura de gravata excitante. Nunca se obtém dois padrões e cores que sejam exatamente iguais.