Como a porcelana chinesa inspirou a cerâmica europeia

Os oleiros em Jingdezhen tinham feito um material mágico nunca antes visto. Só eles conheciam o processo de produção, que era um segredo bem guardado. No entanto, os oleiros holandeses começaram a confecionar a própria cerâmica azul e branca.

A famosa porcelana azul e branca Qinghuaci de Jingdezhen na China

Fazer Qinghuaci é um processo complicado que envolve 72 passos. A etapa chamada aparagem envolve a remoção de qualquer excesso de argila e a espessura tem de ser muito precisa, não sendo permitido nada maior do que um décimo de milímetro. É um processo extremamente delicado que requer artesãos muito habilidosos.

A porcelana Qinghuaci é um processo complicado que envolve 72 etapas euronews

Quando se trata de envidraçamento, o recipiente é imerso muito lentamente, embora seja removido surpreendentemente depressa. A velocidade é ditada pela forma do objeto e o artesão conta com a experiência para o determinar.

Uma característica distintiva da porcelana azul e branca é a sua elegante vegetação rasteira. O desenho incorpora algumas das técnicas tradicionais chinesas de tinta e pintura de lavagem, tais como o desvanecimento e a afinação. Tudo o que é pintado tem um simbolismo único, geralmente associado a alguma bênção.

Técnicas chinesas de tinta e pintura de lavagem euronews

"Para produzir obras criativas, é preciso sair, descobrir e apreciar a beleza da vida. Explica Chen Yu, pintora de porcelana na Jingdezhen Hand Painter. "Sem esse contributo, não pode haver produção. Além disso, a expressão artística é uma coisa altamente pessoal - uma manifestação dos nossos gostos e da nossa compreensão da vida", conclui.

A porcelana Royal Delft nos Países Baixos

Há cerca de quatrocentos anos que a cidade holandesa de Delft tem vindo a fazer coisas maravilhosas com argila.

Os desenhos da Delftware inicialmente imitavam a cerâmica chinesa, mas logo os oleiros começaram a fazer a sua própria cerâmica azul e branca e com o tempo as cenas decorativas tornaram-se mais holandesas. Moinhos, navios, e a cidade de Delft tornaram-se muito populares.

Decorações pintadas à mão com grande perícia levam cerca de uma década a dominar euronews

A certa altura da história, existiram 34 fábricas em Delft, mas hoje, a Royal Delft é a única fábrica que resta na cidade.

"Na Europa, não podíamos fazer porcelana". Explica Co van Nieuwenhuijzen, gerente do Museu Royal Delft. "Assim, em Delft, eles começaram a misturar o barro de uma forma diferente. Conseguiram torná-lo mais fino. O resultado pareceu-se muito com a porcelana chinesa. É por isso que as pessoas lhe chamam porcelana holandesa ou Delft, mas na realidade, é faiança. As decorações eram muito refinadas e a cor azul era nova".

A famosa "Proud Mary" da Royal Delft euronews

Uma das peças de porcelana mais famosas feitas na fábrica da Royal Delft é a Proud Mary. As melhores cerâmicas produzidas, hoje em dia, são pintadas à mão, o que é um trabalho altamente qualificado e que leva cerca de uma década a dominar.

O processo utiliza uma tinta especial contendo cobalto. É depois vidrada e cozida. É durante esse processo que uma transformação mágica ocorre: a reação química transforma a tinta preta no azul icónico. Hoje em dia, uma peça genuína Delft pode custar uma pequena fortuna e uma é completamente única.

O processo crítico do forno na produção da porcelana Jingdezhen

O êxito ou fracasso de todo o trabalho realizado em Jingdezhen depende da perícia dos artesãos que supervisionam o forno. Anos de experiência guiam-nos para que acrescentem a madeira na altura certa e nas quantidades certas.

A perícia dos artesãos que supervisionam o forno é crucial euronews

Fazem isto dia e noite, sem parar, durante vários dias. Uma vez que o calor dentro do forno não é disperso uniformemente, diferentes tipos de cerâmica são colocados em diferentes lugares no interior, de acordo com a quantidade de calor que necessitam. Por exemplo, a porcelana azul e branca precisa do lugar mais quente, mais próximo da porta do forno.

Para obter o efeito mais brilhante, queima-se pinho no forno de porcelana em Jingdezhen euronews

Para obter o efeito mais brilhante, queima-se pinho no forno de porcelana Jingdezhen Euronews

Para conseguir o efeito mais brilhante, queima-se pinho no forno. E há uma razão.

Queimado a uma temperatura de 1300 graus, o pinho emite um óleo.

Quando entra em contacto com o vidrado de um recipiente, o óleo de pinho cria uma superfície rica, lustrosa e de aspeto encerado.