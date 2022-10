Uma cultura viva na cimeira cultural de Abu Dhabi

"Uma Cultura Viva" foi o tema da Cimeira da Cultura deste ano em Abu Dhabi. Políticos e líderes globais em arte, património, museus e tecnologia reuniram-se para examinar as formas como a cultura pode transformar sociedades e comunidades. Organizada pelo Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, mais de 180 líderes de pensamento cultural de todo o mundo vieram até à capital dos EAU para falar sobre questões globais urgentes.

O papel da cultura em tornar as sociedades resilientes e partilhadas foi discutido por três antigos Chefes de Estado, Dalia Grybauskaitė, Presidente da Lituânia (2009-2019); Ivo Josipović, Presidente da Croácia (2010-2015) e Joyce Banda, Presidente do Malawi (2012-2014) em conversa com Zaki Nusseibeh, Conselheiro Cultural do Presidente dos EAU.

Joyce Banda, a antiga primeira mulher presidente do Malawi de 2012 a 2014 perguntou: "O que devemos fazer para usar a cultura para curar as nossas nações, as nossas sociedades e reunir-nos como uma família global"?

Alguns dos temas notáveis da cimeira incluíram a ideia de olhar para trás para dar sentido ao presente, capacitando novas vozes, responsabilidade social e diversidade.

Reem Ghaith Fadda, Diretor da Fundação Cultural e dos Sítios Culturais de Abu Dhabi no Departamento de Cultura e Turismo Abu Dhabi disse à Euronews: "A cultura está em todo o lado. Queremos essa interligação da cultura". Queremos ser capazes de garantir que os mais desfavorecidos tenham uma palavra igual na cultura". Queremos ter a certeza de que a cultura também é estável, principalmente durante as crises, seja guerra ou pandemias - que é salvaguardada. Mas também queremos que seja capaz de transformar a sociedade de uma forma melhor e progressiva".

Alguns dos oradores conhecidos que participaram na cimeira de três dias incluíram o Comediante Trevor Noah, os arquitetos Frank Gehry e David Adjaye e o autor Emirati Omar Saif Ghobash.

Os participantes apreciaram uma série de actuações de artistas regionais, incluindo o cantor libanês Jahida Wehbe, o músico iraquiano Naseer Shamma e a bailarina afegã Fahima Mirzaie.

Diversidade

Uma gama diversificada de tópicos foi discutida em workshops interativos e painéis de discussão, tais como o Afeganistão através de uma Lente de Cultura, o Futuro do Design da África Oriental e a Deficiência e Diferença como Gerador Criativo. A filosofia criativa do primeiro artista humanóide do mundo, Ai-Da, deu uma visão sobre a interligação da arte e da tecnologia.

Tim Marlow, Chefe Executivo e Diretor do Museu do Design de Londres disse à Euronews: "Ela é tão sintomática de tantos aspetos de diferentes culturas. Não é apenas pioneira da tecnologia ocidental. As tecnologias do Médio Oriente como pioneiras também são importantes. Há outras partes do mundo onde o impacto do choque dos efeitos da I.A. e desse tipo de tecnologia será profundo.

É um microcosmos brilhante de algo que realmente deveria e precisa de ser propriedade de todos nós".

Tim explicou que a IA é tanto uma oportunidade como uma ameaça para todos nós. Acrescentando: "Suponho que temos a responsabilidade ética de tentar resolver o futuro da questão coletivamente".

Ação Climática e Cultura

A importância da ação contra as alterações climáticas na proteção dos bens do património cultural em todo o mundo foi também realçada.

Ernesto Ottone Ramirez, Diretor-Geral Adjunto para a Cultura da UNESCO, revelou que as alterações climáticas estão a afetar tudo o que sabemos e que dentro de 10 anos, 20 países desaparecerão completamente do mapa. Ele disse à Euronews, "A cultura, as artes e a proteção do património é um poderoso instrumento para a construção da paz". É isso que deve ser importante, que a cultura seja utilizada em todos os sistemas, [o] sistema educativo, sistema de saúde como alavanca para construir melhor".

Cinema e Cultura

As discussões cinematográficas aprofundadas variaram desde o turismo cinematográfico e o efeito da produção criativa até à globalização de Bollywood e a realização de uma série de sucessos de bilheteira - Dune.

Hans Fraikin, o Comissário do Cinema e TV da Abu Dhabi Film Commission, disse à Euronews: "Nem sempre colocamos o cinema e a TV, na categoria de indústrias culturais e criativas. E é importante explicar a importância do cinema e da televisão não só como forma de expressão cultural, mas também como plataforma de distribuição".

Explicou, "A Abu Dhabi Film Commission desempenha um papel importante na expressão cultural da cultura de Abu Dhabi, particularmente quando atraímos um projeto, seja ele uma longa-metragem, uma série de TV, até mesmo um vídeo musical que se passa em Abu Dhabi".

Hans acrescentou que o turismo cinematográfico é um benefício económico. Dizendo: "Quando se tem um filme como “Missão Impossível” que é visto por mil milhões de pessoas em todo o mundo e que se passa em Abu Dhabi, isso tem um efeito de spin-off, um efeito económico positivo sobre o turismo cinematográfico".

Agora que as pressões da COVID-19 abrandaram, as conversas dos principais criativos internacionais ao longo dos três dias da cimeira foram essenciais para iluminar a cultura fortificante para o futuro, e a promessa social coletiva que o futuro reserva.