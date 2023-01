Morreu a cantora americana Anita Pointer

Faleceu a cantora norte-americana, Anita Pointer, membro do grupo Pointer Sisters que alcaçou enorme sucesso nos anos 70 e 80 do século passado.

Anita Pointer tinha 74 anos e, segundo o seu agente, foi vitimada por um cancro contra o qual lutava há algum tempo.

Roger Neal disse que morreu na noite e Ano Novo na sua casa, em Los Angeles.

O grupo Pointer Sisters, que foi formado por Anita e as suas irmãs, June, Bonnie e Ruth, surgiu no início dos anos 70, em Oakland, na Califórnia, onde as quatro cantavam na igreja em que o pai era pastor.

As Pointer Sisters, inicialmente influenciadas pelo jazz, bebop e gospel, lançaram o seu primeiro álbum em 1973 e ganharam três prémios Grammy durante a sua carreira. A sua incursão na música country com a canção "Fairytale" em 1975 valeu-lhes a primeira, e foram convidados para o lendário Grand Ole Opry, de Nashville, uma estreia para artistas negros.

O grupo foi reduzido a três membros após a saída de Bonnie em 1977 para seguir uma carreira a solo. Isto não impediu que as Pointer Sisters tivessem uma série de êxitos na viragem dos anos 80 -- "Fire", "He's So Shy", "Slow Hand" e "I'm so excited".

Embora a sua popularidade tivesse diminuído no final dos anos 80, as Pointer Sisters continuaram a atuar ao vivo. June Pointer deixou o grupo em 2004 e foi substituída pela filha de Ruth, Issa.