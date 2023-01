Atores de "Romeu e Julieta" processam estúdio de cinema Paramount

Os dois atores principais do filme Romeu e Julieta, de 1968, de Franco Zeffirelli, abriram um processo contra a Paramount Pictures por uma cena de nudez, que foi filmada quando eram adolescentes. Olivia Hussey tinha 15 anos na altura e Leonard Whiting 16. Têm agora 71 e 72 anos, respetivamente. Acusam o estúdio de cinema de exploração sexual infantil.

O processo deu entrada no Tribunal Superior de Santa Mónica, nos Estados Unidos, e os dois atores reclamam uma indemnização no valor de 500 milhões de euros, alegando que ficaram afetados emocionalmente e viram as oportunidades de trabalho diminuídas.

Romeu e Julieta, de 1968, de Franco Zeffirelli AP Photo

Segundo os atores do filme, dias antes das filmagens, Zeffirelli, falecido em 2019, prometeu que o filme não apresentaria nudez e usaria roupas íntimas na cena, falhando assim à sua promessa.