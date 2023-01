Royal Mail faz tributo selado aos Iron Maiden

Uma homenagem com a leveza de um selo a uma banda da pesada. O Royal Mail, o serviço de correios do Reino Unido, presta homenagem aos Iron Maiden, com uma edição especial de selos postais.

Com lançamento previsto para 12 de janeiro, os selos retratam as lendas do heavy metal britânico ao longo dos anos, numa celebração à icónica banda. Oito selos retratam o grupo em palco e quatro são dedicados à mascote da banda, Eddie.

No ano passado, o Royal Mail prestou homenagem aos Rolling Stones na forma de selos postais comemorando o 60º aniversário da formação da banda.