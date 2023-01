Ucrânia vai recuperar Museu de Balakliya após ataques russos

A poucos quilómetros da linha da frente, na região de Kharkiv, o Museu de Balakliya é também ele próprio vítima e testemunha da guerra na Ucrânia.

Em meados de Junho, um míssil russo caiu muito perto do edifício construído no século XIX.

Depois de as tropas ucranianas terem voltado a garantir o controlo da cidade, em setembro, a equipa do museu pôde finalmente regressar ao espaço e começar a avaliar os danos.

Olena Kuznietsova, diretora interina do museu, recorda que "Balakliya foi ocupada no dia 03 de Março. Desde então, não temos tido acesso a esta sala. Sabemos que os ogres viviam aqui. Porque, quando aqui chegámos, vimos vestígios da sua estadia".

O local aguarda agora pelo início das obras de reconstrução.Já as cerca de 13 mil peças que fazem parte da coleção do espaço, vão para uma nova casa, o Museu de Kharkiv, onde, em segurança, serão restauradas.

De acordo com o chefe do departamento de cultura da autarquia já foi solicitada "à UNESCO a atribuição de fundos para a reconstrução do museu".

À espera da aprovação do ministério da Cultura para começarem a missão, as entidades locais esperam também, tão breve quanto possível, ter as peças de regresso e poder voltar a abrir as portas do Museu de Balakliya.