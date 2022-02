Exército russo entra em Kharkiv

O exército russo continua a invasão na Ucrânia. Este domingo, entrou na segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, no noroeste do país. De acordo com as agências de notícias, no local, registam-se disparos, explosões e tiroteios, nas ruas

Kharkiv tem 1,4 milhões de habitantes, é a segunda maior cidade do país e fica a cerca de 400 quilómetros a leste da capital, Kiev. As autoridades ucranianas garantem estar sob o seu controlo.

Entretanto, o exército russo afirmou ter cercado as cidades de Kherson e Berdyansk, no sul da Ucrânia, com 290.000 e 110.000 habitantes, respetivamente.

"Nas últimas 24 horas, as forças armadas russas bloquearam, completamente, as cidades de Kherson e Berdyansk", anunciou o ministério russo da Defesa num comunicado. No documento, pode ler-se, ainda, que afirmam ter dominado a cidade costeira de Genichesk, no Mar de Avov, e um aerómedro perto de Kherson.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse que tinha sido uma "noite difícil" depois de as forças russas terem atingido várias infraestruturas civis.

Na rede social Twitter, Zelenskyy informou que "A Ucrânia apresentou uma queixa contra a Rússia no Tribunal Internacional de Justiça. A Rússia deve ser responsabilizada por manipular a noção de genocídio para justificar a agressão. Solicitamos uma decisão urgente ordenando à Rússia que cesse agora a atividade militar e esperamos que os julgamentos comecem na próxima semana".

Entretanto, os países ocidentais anunciaram, no sábado, que iriam retirar alguns "bancos russos" do SWIFT, num esforço para cortar o país do sistema bancário financeiro internacional.

