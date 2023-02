A Academia Espanhola de Cinema organizou, este sábado, em Sevilha, a trigésima-sétima edição dos Prémios Goya para destacar os melhores filmes espanhóis de 2022.

A película “As Bestas”, com direção de Rodrigo Sorogoyen, recebeu o galardão de melhor filme e Denis Ménochet, de naturalidade francesa, que integra o elenco, foi considerado o melhor ator. O filme fala sobre as peripécias de um casal francês que se instala numa aldeia da Galiza e que tem conflitos com os vizinhos.

A distinção de melhor filme ibero-americano foi para o "Argentina 1985", com direção de Santiago Mitre.

Durante a gala, foi homenageado o cineasta Carlos Saura, que perdeu a vida na passada sexta-feira, aos 91 anos de idade. Na cerimónia participou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.