Berlinale abre a porta à política em edição marcada por conflitos

A Berlinale estendeu o tapete vermelho à atualidade política na edição deste ano. O festival de cinema de Berlim não escapou aos conflitos dos nossos dias, numa tendência vincada até nos discursos dos jurados, como o de Kristen Stewart, presidente do júri, em 2023.

"Choca-nos a capacidade de as pessoas serem horríveis umas para as outras e de não sabermos o que se passa com os outros", confessou a atriz norte-americana à chegada ao evento.

A estrela de Hollywood revelou não ter tido a ideia de participar no Festival, mas considera uma "sorte terem pedido para vir ajudar a expressar algumas destas ideias".

"É por isso que fazemos filmes. Não é só para nos entretermos, é para fazermos perguntas difíceis uns aos outros e descobrirmos como nos unirmos", acrescentou.

A competição conta com 19 filmes, com temáticas que vão da repressão das mulheres iranianas pelo regime dos ayatollahs ao ativismo climático e fazem da Berlinale palco de uma arte assumidamente política e tantas vezes combativa.

O ponto alto da inauguração do evento acabou por ser protagonizado por Volodymyr Zelenskyy. O presidente ucraniano, filmado por Sean Penn para o documentário “_Superpower_”, foi ovacionado de pé, após uma participação or videoconferência na cerimónia.