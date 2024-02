O que se passa com o Festival de Cinema de Berlim e o partido de extrema-direita alemão AfD?

Os diretores do Festival de Cinema de Berlim voltaram atrás e desconvidaram os membros do partido de extrema-direita alemão AfD, à luz das revelações sobre um alegado plano de deportação em massa.

O Festival de Cinema de Berlim não convidou os membros do partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD) para a gala de abertura da 74ª edição da Berlinale.

Até há pouco tempo, o festival mantinha a sua decisão de convidar a AfD, no âmbito de um convite normal aos deputados do Estado de Berlim de todos os partidos.

A Berlinale tinha até recebido o apoio de Claudia Roth, política dos Verdes e comissária federal para a Cultura, cujo gabinete declarou que a decisão da Berlinale de convidar membros do AfD estava "de acordo com a prática democrática e o respeito do governo federal pelo parlamento e pelos seus delegados eleitos".

Mas agora, os diretores da Berlinale - Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian - voltaram atrás, citando notícias recentes sobre os alegados planos de deportação em massa da AfD.

Há, efetivamente, relatos de que políticos da AfD se reuniram com ativistas neonazis e discutiram um "plano mestre" para deportações em massa, caso o partido chegasse ao poder.

"Especialmente à luz das revelações feitas nas últimas semanas sobre posições explicitamente antidemocráticas e políticos individuais do AfD, é importante para nós - enquanto Berlinale e enquanto equipa - tomar uma posição inequívoca a favor de uma democracia aberta", lê-se no comunicado divulgado pela direção do festival.

"Por isso, escrevemos hoje a todos os políticos da AfD anteriormente convidados e informámo-los de que não são bem-vindos à Berlinale".

A Berlinale já tinha emitido um comunicado sobre a sua decisão de convidar membros do AfD para a cerimónia de abertura. O festival confirmou que os membros da AfD Kristin Brinker e Ronald Gläse foram convidados, mas que a Berlinale "defende os valores democráticos básicos e é contra o extremismo de direita".

Gläser tem sido frequentemente criticado pelas suas declarações extremistas, incluindo uma vez em que comparou Winston Churchill a Adolf Hitler.

A declaração anterior da Berlinale dizia o seguinte:

"Os membros do AfD foram eleitos para o Bundestag e para a Câmara dos Representantes de Berlim nas últimas eleições. Por conseguinte, estão também representados em comités políticos culturais e outros organismos. Isso é um facto e temos de o aceitar como tal. Tanto o Comissário do Governo Federal para a Cultura e os Media como o Senado de Berlim recebem quotas de convites para a Berlinale, que são atribuídas aos membros democraticamente eleitos de todos os partidos no Bundestag e na Câmara dos Representantes. Foi neste contexto que os representantes da AfD foram convidados para a Berlinale. As pessoas - incluindo os representantes eleitos - que atuam de forma contrária aos nossos valores fundamentais não são bem-vindas à Berlinale. Iremos expressar isto de forma clara e enfática numa carta pessoal aos representantes da AfD, bem como noutras ocasiões".

Os convites provocaram indignação, com profissionais do cinema a assinarem uma carta aberta ao festival, protestando contra a decisão, afirmando que o convite a políticos da AfD era "incompatível" com o compromisso assumido pela Berlinale de "ser um lugar de 'empatia, consciência e compreensão'".

A Berlinale deste ano vai arrancar no meio de um intenso debate sobre se o partido anti-imigração representa uma ameaça fundamental para a constituição democrática da Alemanha. Centenas de milhares de alemães saíram às ruas para protestar contra a AfD e para que o partido seja banido como anti-democrático.

O 74º Festival de Cinema de Berlim abre a 15 de fevereiro e prolonga-se até 25 de fevereiro. O filme de abertura é a estreia mundial de Small Things Like These, um filme baseado no romance histórico bestseller da escritora irlandesa Claire Keegan, protagonizado por Cillian Murphy.