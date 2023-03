Chocolate Toblerone perde imagem de montanha icónica

A imagem icónica do pico Matterhorn constante nas embalagens do chocolate Toblerone têm os dias contados.

De acordo com a lei suíça, o chocolate já não pode ser considerado como sendo "da Suíça" a partir do momento em que já não é produzido no país.

A mudança de imagem da marca segue-se à decisão do proprietário americano das icónicas barras de chocolate, Mondelez, um gigante da confeitaria, de transferir a produção para fora da Suíça pela primeira vez na história deste produto.

A Mondelez anunciou no ano passado que a empresa estava a preparar a abertura de um novo local de produção do chocolate Toblerone na Eslováquia, em resposta à crescente procura mundial dos seus produtos.

Mas a mudança tem um preço significativo para a marca: segundo a lei suíça, apenas os produtos à base de leite produzidos exclusiva e inteiramente na Suíça podem utilizar símbolos nacionais na sua comercialização.

Isto significa que o chocolate Toblerone, criado pela primeira vez na capital suíça, Berna, em 1908, e que desde então tem sido orgulhosamente suíço, perderá o pico da montanha Matterhorn da sua embalagem, uma das suas características mais reconhecíveis.

Escondido no pico da montanha, há também um urso heráldico, o símbolo da cidade de Berna - que também está destinado a desaparecer.

As barras de chocolate, feitas com amêndoas crocantes e nougat de mel, são imediatamente reconhecíveis pela forma triangular única evocativa das montanhas alpinas, as letras e o logótipo utilizados na embalagem, e as letras gravadas no chocolate. Tudo isto é susceptível de se perder, uma vez que o chocolate será agora parcialmente produzido na Eslováquia.

A Mondelez disse que a imagem do pico da montanha suíça de 4 478m será agora substituída por um pico genérico, enquanto uma nova fonte será utilizada na embalagem. A embalagem dirá a partir de "estabelecido na Suíça" em substituição de "da Suíça".

A embalagem terá também a assinatura do fundador da Toblerone, Theodor Tobler, prestando homenagem às origens destas barras de chocolate icónicas.

Embora se tenha perdido muito na nova embalagem, a Mondelez disse que a empresa ganhará em números com a decisão de transferir a produção para a Eslováquia, prevendo-se que a nova unidade de produção na Europa de Leste venha a "fabricar milhões de barras adicionais".

O desenho da nova embalagem está ainda por revelar.