"Uma carta de amor de coração partido à minha pátria"

Um argumentista e realizador paquistanês teve um enorme impacto no 75º Festival de Cannes, no ano passado. Saim Sadiq apresentou "Joyland" e conseguiu dois dos prémios principais: o Prémio do Júri da seção Un Certain Regard e o prémio Queer Palm.

Foi o primeiro filme do Paquistão a ser selecionado no prestigioso festival de cinema francês. A longa aborda temas incontornáveis da realidade do país.

"As pessoas t_rans_ são muito visíveis na sociedade paquistanesa - particularmente em Lahore, onde cresci", diz Sadiq à Euronews Culture. "Quando estou no carro, infelizmente, vejo muitos deles a mendigar nos semáforos".

Joyland estreou para uma ovação de pé, e desde então, tornou-se o primeiro filme paquistanês a ser pré-selecionado para a categoria de Melhor Longa Metragem Internacional dos Óscares.

O filme conta como o imponente patriarca deficiente Rana Amanullah (Salman Peerzada) luta com a humilhação. Ele impõe respeito, ao mesmo tempo que dirige o fardo das pesadas expetativas sobre a sua jovem família. O filho mais velho Saleem (Sohail Sameer) é um "macho alfa" em contraste com o seu irmão mais novo Haider (Ali Junejo), que passa o tempo a cumprir tarefas em casa, a fazer recados e a cuidar das suas duas sobrinhas.

Entretanto, a sua ambiciosa esposa Mumtaz (Rasti Farooq) prospera na carreira profissional como esteticista. Ela sonha em comprar à família o último artigo de luxo: um aparelho de ar condicionado.

Profundamente frustrado por não corresponder às expetativas do pai, o jovem Haider consegue um trabalho não convencional. Junta-se secretamente a um grupo de dança para uma produção teatral, e é aí que conhece a ambiciosa estrela Biba (Alina Khan). Em pouco tempo, torna-se num bailarino transexual.

No Paquistão, a comunidade transexual, conhecida como 'Khwaja Sira', não tem um lugar à mesa da sociedade dominante. Marginalizada e muitas vezes ridicularizada, é desviada para as franjas da sociedade. Os indivíduos transgénero são marginalizados devido ao estigma social negativo que suportam. Alguns são forçados a aceitar trabalho sexual e trabalhos de dança.

Saim Sadiq criou o seu protagonista transexual Biba enquanto trabalhava para uma ONG que ajuda a comunidade transexual em Lahore. "Eu sentava-me e conversava com eles, documentava as suas experiências. Levava tudo o que podia da sua verdade emocional".

Apesar da omissão de cenas íntimas, o filme foi inicialmente proibido nas salas de cinema de todo o país. A decisão acabou por ser revertida, exceto numa província, Punjab - onde a longa foi filmada.

Questionado sobre o poder da aclamação internacional de Joyland para construir uma ponte para a comunidade trans do Paquistão, Sadiq responde que é "uma ponte difícil de criar". Acrescenta que as opiniões misóginas, transfóbicas e homofóbicas foram reforçadas quando as pessoas viram o filme. "Todos os ataques foram muito odiosos e fanáticos", partilha.

"Dou muito crédito aos meus atores por terem tido a coragem de desempenhar estes papéis". Felizmente não foram colocados em nenhuma situação perigosa, apesar das conversas em torno do filme estarem a aquecer muito".

Joyland também ajudou Sadiq a resolver questões sobre sua própria sexualidade. "A nível pessoal tem sido um processo catártico. Em vez de marinar continuamente no meu trauma, Joyland ajudou a alargar as minhas perspetivas. Tem sido para mim um salva-vidas".

Sadiq pode ser um recém-chegado à indústria do cinema, mas o seu trabalho tem sido descrito como eco estilístico do célebre cineasta Pedro Almodovar. Tal como o realizador espanhol, Sadiq atreve-se a explorar representações não convencionais de desejos proibidos, desvinculados das limitações de género. Os seus personagens navegam num mundo impiedoso que anseia por uma vida para além das normas estereotipadas.

Sadiq descreve Joyland como uma carta de amor de coração partido para a sua pátria, ousando assumir um assunto tabu que raramente é retratado nos filmes paquistaneses. Embora o legado cinematográfico de Sadiq possa ter acabado de começar, o seu filme de estreia já deu início a uma conversa muito necessária que há muito se fazia esperar.