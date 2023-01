Primeira curta portuguesa nomeada para os Óscares

"Tudo Em Todo O Lado Ao Mesmo Tempo" de Daniel Kwan e Daniel Scheinert é o filme com mais nomeações para os Óscares. Está também nomeado para a categoria principal de melhor filme, juntamente com "Os Fabelmans", de Steven Spielberg, "Os Espíritos de Inisherin" de Martin McDonagh, "Elvis" de Baz Luhrmann, "A Oeste Nada de Novo " de Edward Berger, "A Voz das Mulheres", de Sarah Polley, "Tár", de Todd Field, "Triângulo da Tristeza", de Ruben Östlund,e os dois blockbusters de 2022, "Top Gun: Maverick" de Joseph Kosinski e "Avatar: O Caminho da Água" de James Cameron.

"Ice Merchants" - a primeira curta com selo português nomeada para os Óscares

A curta-metragem de animação "Ice Merchants", de João Gonzalez, está nomeada para os Óscares, o que é inédito para o cinema português, segundo a lista de nomeados hoje anunciada. Pela primeira vez, há um filme de produção portuguesa a integrar os nomeados para os Óscares, com "Ice Merchants", realizado por João Gonzalez, candidato ao prémio de melhor curta-metragem de animação.

Além de "Ice Merchants", na corrida a uma nomeação estavam também "O homem do lixo", de Laura Gonçalves, na categoria de melhor curta de animação, e "O lobo solitário", de Filipe Melo, para o Óscar de melhor curta-metragem, em imagem real, que não conseguiram uma nomeação.

Para o Óscar de melhor curta-metragem de animação estão ainda nomeados "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", de Charlie Mackesy e Matthew Freud, "The Flying Sailor", de Amanda Forbis e Wendy Tilby, "My Year of Dicks", de Sara Gunnarsdóttir, e "An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It", de Lachlan Pendragon.

"Ice Merchants" é o terceiro filme de João Gonzalez, tem produção portuguesa de Bruno Caetano, pela Cola Animation, e coprodução com França e Reino Unido.

O filme, sem diálogos, tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício. A partir daí, o realizador desenvolveu a história de um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

João Gonzalez assina a realização e a banda sonora do filme e divide a animação, em 2D, com a polaca Ala Nunu.

Antes de chegar às nomeações dos Óscares, "Ice Merchants" teve uma estreia premiada em 2022 na Semana da Crítica no Festival de Cinema de Cannes, em França.

De acordo com a Agência da Curta-Metragem, o filme de João Gonzalez já passou por mais de uma centena de festivais de cinema, obteve 44 prémios e foi visto por 8.425 espectadores.

A cerimónia da 95.ª edição dos Óscares está marcada para 12 de março.

A lista completa de nomeações pode ser consultada no site oficial da Academia de Hollywood.