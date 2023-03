Mulheres Iranianas e Selena Gomez apoiam jovens presas por causa de vídeo de dança

As cinco adolescentes divulgaram um vídeo na rede TikTok, no dia 8 de março, no qual dançavam ao som da música 'Calm Down' de Selena Gomez e Rema, sem um lenço na cabeça. Foram detidas pela polícia iraniana, no dia 10 de março.

No Irão, as mulheres não podem dançar em público ou ser vistas sem o cabelo coberto por um hijab. A detenção acontece na sequência de prisões semelhantes, após a morte de Masha Amini, de 22 anos, em setembro de 2022.

Amini foi presa por não usar o hijab corretamente e morreu na prisão. Desde aí, mulheres de todo o país protestam contra as rígidas leis de moralidade, queimando lenços e cortando o cabelo.

Um novo vídeo foi agora publicado com as raparigas a pedir desculpa. "Caro povo iraniano, queremos dizer que cometemos um erro e queremos pedir desculpa. Pedimos mas o website não apagou o nosso vídeo de dança", dizem as raparigas.

"Lamentamos muito o nosso erro. Os canais de televisão utilizaram o nosso vídeo sem a nossa permissão. Pedimos-lhes que o apagassem mas não prestaram atenção", sublinha uma das jovens.

Apesar do pedido de desculpas, as adolescentes têm recebido apoio de mulheres de todo o mundo.

A cantora americana Selena Gomez partilhou um texto no Instagram que diz: "[amor] a estas jovens mulheres e a todas as mulheres do Irão que continuam a ser corajosas e a exigir mudanças fundamentais. Por favor, saibam que a vossa força é inspiradora".

O cantor nigeriano Rema também apoiou publicamente as jovens: "A todas as mulheres bonitas que lutam por um mundo melhor, inspiro-me em ti, canto para ti e sonho contigo", escreveu no Twitter.

No Irão, as mulheres começaram a publicar vídeos de apoio às adolescentes com vídeos a dançar a mesma música e sem a cabeça coberta. Os vídeos foram divulgados com os rostos das mulheres desfocados para manter o anonimato das autoridades iranianas.