Abortion Without Borders ajudou mais de 1800 mulheres na Ucrânia

A organização Abortion Without Borders (AWB) ajudou mais de 1.800 pessoas a ter acesso à interrupção da gravidez desde o início do conflito na Ucrânia, que começou há pouco mais de um ano.

A AWB é uma iniciativa de seis organizações europeias, que fornecem informações, apoio e acesso a pílulas abortivas a quem necessite, inclusive a mulheres que precisam viajar para outro país para fazer um aborto. Esta é uma situação complicada para quem necessita, sobretudo com o acesso limitado ao aborto em países vizinhos, como a Polónia.

No início deste mês, um tribunal de Varsóvia considerou a ativista Justyna Wydrzyńska culpada de ajudar um aborto durante a pandemia de COVID-19 e condenou-a a 30 horas de serviço comunitário por mês durante dez meses.

A Amnistia Internacional diz que o julgamento de Wydrzyńska é o primeiro caso na Europa em que uma ativista pró-aborto foi acusada de fornecer pílulas abortivas. A Aministia Internacional pediu que as acusações contra Wydrzyńska fossem retiradas e que o acesso ao aborto fosse “totalmente descriminalizado” na Polónia.

Abortion Without Borders

Entre os seis membros da rede de base da AWB está a Abortion Support Network (ASN), sediada na Grã-Bretanha. Sam Smethers, CEO interino da ASN, explicou como a AWB tem sido crucial para ajudar as pessoas na Ucrânia, devastada pela guerra, dizendo que as pessoas daquele país estão a “enfrentar circunstâncias extremamente complexas e desafiadoras”.

A 24 de fevereiro deste ano - data do primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia - a AWB ajudou 1.814 mulheres a fazer abortos. A maioria recebeu pílulas abortivas e cerca de 30 ucranianas foram ajudadas a viajar para outro país europeu para efetuarem a interrupção voluntária da gravidez.

Embora o aborto seja legal na Ucrânia até às 12 semanas, é muito mais difícil ter acesso ao procedimento depois desse período e é especialmente complicado enquanto o país está em guerra.

A AWB tem trabalhado em conjunto com a organização sem fins lucrativos Women Help Women, que tem investigadores em quatro continentes e se concentra no apoio ao aborto auto induzido, em vez do cirúrgico, especialmente em lugares onde o processo é restringido por lei, estigma ou falta de acesso.

A Women Help Women ajudou com a capacidade da AWB de fornecer cerca de 40 mil embalagens de pílulas abortivas e 100 mil pílulas do dia seguinte a organizações feministas que operam na Ucrânia.

Muitas das mais de 30 ucranianas que foram ajudadas a viajar para o estrangeiro para abortar no segundo trimestre foram diagnosticadas com anormalidades fetais, mas negaram o aborto na Polónia e noutros países vizinhos.

Um dia negro para a Polónia

O caso de Justyna Wydrzyńska demonstrou como as leis são rígidas na Polónia de maioria católica. O país está envolvido num grande desentendimento com ativistas do aborto e dos Direitos Humanos, tornando ainda mais difícil para as mulheres ucranianas que precisam de acesso ao tratamento.

A ativista Justyna Wydrzyńska é fundadora do Abortion Dream Team - uma das seis organizações que integram a AWB - e trabalha como doula, acompanhando as pessoas durante os abortos, além de oferecer formação e conselhos, sem juízos de valor, sobre como conseguir um aborto seguro.

Justyna Wydrzynska (no centro) numa conferência em Bruxelas Lorne Cook/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Há dois anos, em maio de 2021, o procurador da capital polaca, Varsóvia, emitiu um mandado para revistar e confiscar quaisquer itens da casa de Wydrzyńska, após receber informações sobre o seu envolvimento no apoio a uma mulher grávida que precisava de pílulas durante a pandemia de COVID-19 em 2020. Wydrzyńska foi acusada de fornecer pílulas abortivas a uma mulher grávida, que disse ter sido vítima de violência doméstica.

A 1 de junho de 2021, a polícia apreendeu pílulas abortivas - incluindo mifepristona e misoprostol -, um computador, pen drives e telemóveis pertencentes a Wydrzyńska e aos seus dois filhos. Em novembro desse ano, foi acusada por ajudar num aborto e por posse de medicamentos sem autorização com o objetivo de introduzi-los no mercado. Tanto a mifepristona quanto o misoprostol estão incluídos na Lista de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS), embora os procuradores polacos tenham argumentado que não estão autorizados a ser usados na Polónia.

A legislação do aborto da Polónia está entre as mais restritivas de toda a Europa. O procedimento só é permitido em casos de violação, incesto ou se a vida da grávida estiver em perigo. Ficou ainda mais dura em outubro de 2020, quando o Tribunal Constitucional da Polónia decidiu que o aborto com base em deficiência fetal fatal ou grave era inconstitucional, eliminando-o como um dos poucos fundamentos legais restantes para a interrupção. Antes dessa decisão, mais de 90% dos aproximadamente mil abortos legais realizados anualmente na Polónia ocorriam nesse local.

O próximo passo para Wydrzyńska é recorrer. Diz ter recebido mensagens de solidariedade de muitas mulheres, inclusive oferecendo-se para cumprir a pena em seu lugar.

É improvável que o seu recurso seja analisado em breve. A Polónia está em modo de campanha antes das eleições previstas para o outono. As sondagens mostram que o partido conservador Lei e Justiça, que governa o país desde 2015, conquistou a maioria dos votos, mas não conseguiu a maioria no parlamento.

Embora a repressão ao direito ao aborto tenha desencadeado as maiores manifestações de rua na Polónia pós-comunista, as posições profundamente conservadoras do partido no poder costumam agradar a certas partes do eleitorado.