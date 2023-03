Atriz Gwyneth Paltrow ilibada em acidente de esqui

Gwyneth Paltrow foi ilibada no acidente de esqui em que esteve envolvida numa estância do Utah em 2016.

Terry Sanderson, um profissional de saúde reformado, tinha acusado a atriz norte-americana se ser a responsável da colisão que o deixou com quatro costelas partidas e, alegadamente, "danos psicológicos duradouros".

Steve Owens, advogado de Gwyneth Paltrow:"Estamos satisfeitos com este resultado e apreciamos a consideração atenciosa e o tratamento do caso por parte do juiz e do júri. Gwyneth sempre teve um historial de defender aquilo em que acredita - esta declaração não foge à regra. E ela continuará a defender o que é correcto."

O júri do tribunal do Utah não só ilibou Paltrow, como responsabilizou Sanderson, que acabou por ter de pagar à atriz um dólar simbólico que ela reclamava, por seu lado, por ter sido submetida a um julgamento com grande cobertura mediática.