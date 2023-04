De Euronews

O novo monarca britânico vai começar a viajar também nas cartas do reino: os primeiros selos com a imagem de Carlos III entraram em comercialização esta terça-feira nos postos dos Correios e retalhistas do Reino Unido, que devem no entanto terminar primeiro as reservas ainda existentes dos selos com a imagem da rainha Isabel II, falecida em setembro do ano passado.

Carlos III é o sétimo monarca britânico a aparecer em selos. A primeira foi a Rainha Vitória, em 1840.