"Não é o nosso rei"

Cerca de 30 ativistas anti-monarquia acompanharam a chegada do rei Carlos III e da rainha Camila, à catedral de York, para as cerimónias de quinta-feira santa.

O protesto coincide com a notícia do jornal The Guardian sobre os negócios lucrativos da família real e sobre as alegadas ligações da monarquia britânica com o tráfico de escravos. Carlos ofereceu o apoio à investigação e já anunciou que vai disponibilizar o acesso aos arquivos reais.

Depois da morte da Rainha Isabel II, os republicanos ganharam visibilidade e tornaram-se mais populares.

A cerimónia oficial da coroação terá lugar na Abadia de Westminster no dia 6 de maio. Os grupos anti-monarquia esperam mais de mil pessoas para participar num protesto durante o evento.