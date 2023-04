De Euronews

Os Fab Four foram vestidos com roupa tradicional ucraniana antes da realização do Festival da Eurovisão, com John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr vestidos com Vyshyvankas brancas em Pier Head.

As camisas bordadas, que são um traje nacional ucraniano, foram fornecidas pelo país devastado pela guerra.

No Dia do Vyshyvankas, que geralmente tem lugar na terceira semana de Maio, os habitantes da Ucrânia abraçam a sua história popular e usam trajes tradicionais.

As figuras dos Beatles constarão da cobertura do evento pela BBC no próximo mês, uma vez que Liverpool foi escolhida para acolher o Festival da Eurovisão, considerando que o Reino Unido foi o segundo classificado no ano passado e a Ucrânia, vencedora, continua a enfrentar a invasão russa.

A BBC disse que a Ucrânia será uma "fita rica a percorrer" o evento, e as cores da bandeira ucraniana são vistas em Liverpool, incluindo na escultura Superlambanana.

O Festival da Eurovisão 2023 terá lugar na M&S Bank Arena Liverpool. As meias-finais terão lugar nos dias 9 e 11 de Maio, enquanto a grande final é no dia 13 de Maio e será também transmitida nas salas de cinema.