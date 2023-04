Perdoa-lhes Senhor, eles foram levados para o varão...

Um padre francês recebeu ameaças de morte depois de um espectáculo de "pole dance", que esgotou, ter sido realizado na sua igreja.

Daniel Boessenbacher, o padre da igreja protestante Saint-Guillaume, em Estrasburgo, no leste de França, disse à AFP que tinha alertado a polícia para as ameaças depois de receber duas cartas anónimas.

"Não há dúvida que se trata de um espectáculo envolvendo Stabat Mater e daça no varão", disse ele.

Uma associação barroca de música e artes performativas, Passions Croisées (Paixões entrelaçadas), alugou a igreja na semana passada para duas apresentações da sequência lírica Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, que combinaram com actos de dança e dança de vara.

O jornal Dernières Nouvelles d'Alsace disse que a dança no varão do ginasta e antigo campeão francês de "pole dance" Vincent Grobelny tinha sido "habilidosa, atlética, graciosa, impertinente e, alguns diriam, sexy", e tinha deixado o público "ofegante".

O padre descreveu o programa da noite como "namoriscador mas suave", reconhecendo que "alguns não gostaram".

O espectáculo foi mais do que suificiente para provocar a raiva de algumas pessoas.

Uma das cartas ameaçadoras exigia que os paroquianos fossem "decapitados", acrescentando que "isto não é uma igreja, é um cabaré".

A outra carta dizia do padre que "a sua cabeça deve ser cortada porque ele entregou as chaves da nossa santa igreja a uma serpente dançante".

Boessenbacher disse que foram colocados debaixo da porta da igreja, os programas do espectáculo onde foram escritas com frases como "Vais morrer" ou "Vais para o inferno".

"Estamos habituados a receber reacções, mas não ameaças de morte", disse o padre de 54 anos.

Boessenbacher escreveu num post do Facebook: "Não planeava passar tempo na esquadra da polícia no primeiro dia da Semana Santa. Mas, oh bem... A minha abertura de espírito pára quando os pseudo-cristãos enviam mensagens anónimas para a paróquia. (...) Escrevo pseudo-cristãos porque não sei para onde, nos Evangelhos, Jesus pede para enviar ameaças de morte. Naturalmente, foi apresentada uma queixa".

De facto, Boessenbacher não é dissuadido pelas ameaças: "Creio que a Igreja precisa de se abrir ao mundo".

Estão previstas mais duas actuações para finais de Maio e princípios de Junho na igreja de Saint-Guillaume, combinando dança no varão e ópera.

