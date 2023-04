"O Fantasma da Ópera" não canta mais

De Euronews

Foi um longo caminho, mas chegou ao fim. "O Fantasma da Ópera", o musical que bateu recordes de longevidade no palco, 35 anos em cena naBroadway, foi pela última vez encenado este domingo, no Majestic Theatre de Nova Iorque.

Ao todo, desde o final dos anos 80 (1988), mais de 20 milhões de pessoas tiveram a oportunidade de assistir à tão famosa obra de Andrew Lloyd Webber que, no entanto, não sobreviveu às perdas sofridas durante a pandemia.

"Nem nos nossos sonhos de criança imaginámos o sucesso que o 'Fantasma' teve", declarou Cameron Mackintosh, o produtor. Já Lloyd Webber veio agradecer "a Nova Iorque, por ter sido um lar tão maravilhoso".

A produção contou, no total, com cerca de 6.500 trabalhadores, incluindo perto de 450 atores, que deram corpo a esta adaptação do romance do francês Gaston Leroux, publicado em 1910.

"Vi este espetáculo muitas vezes ao longo dos anos, mas esta noite foi extraordinária. Fiquei com lágrimas nos olhos várias vezes", dizia um espetador, Daniel Wright.

Dadas as circunstâncias, os poucos bilhetes postos à venda eram ainda mais caros, cerca de 500 dólares. Quem quiser a ver a versão que Antonio Banderas prepara, terá de ir a Madrid, a partir de outubro.