De David Mouriquand

Enquanto muitos se preparam para celebrar a coroação do Rei Carlos III, no próximo mês, o "Republic" grupo anti-monárquico britânico, acusou a BBC de falta de imparcialidade na sua cobertura.

O grupo que afirma querer "ver a monarquia abolida e o Rei substituído por um chefe de Estado eleito e democrático", acusou a emissora de nunca responsabilizar a monarquia.

O grupo enviou uma carta a David Jordan, o responsável editorial da BBC, dizendo que a queixa é "particularmente urgente à luz da próxima coroação".

O Republic acusa a BBC de não "dar voz a um equilíbrio razoável de pontos de vista sobre a questão".

O chefe executivo do grupo, Graham Smith, afirma na carta que "as provas sugerem que a BBC não só não é imparcial, como não faz qualquer tentativa de ser imparcial ou equilibrada e, o mais chocante, conspira abertamente com o palácio na sua cobertura".

"Deve ser uma fonte de profunda vergonha para todos os envolvidos que, em vez de uma informação destemida, tenhamos uma cobertura insípida, vazia e desonesta de uma BBC que teme o opprobrium público e a influência palaciana".

A carta faz referência a uma recente sondagem do YouGov que revela que a maioria dos britânicos não está interessada na coroação. No inquérito a mais de 3.000 adultos realizado este mês, 35% disseram que "não lhes interessa muito" o evento, e 29% disseram que não lhes interessa de todo.

"Uma recente sondagem do YouGov mostrou que apenas 15% do público está entusiasmado com a coroação, com uma maioria não interessada. A cobertura da BBC irá sugerir o oposto", afirma Smith.

"O apoio à abolição da monarquia subiu mais de 30% e o apoio à monarquia entre as pessoas com menos de 40 anos desceu abaixo dos 50%. Contudo, nada disso se reflete na cobertura da BBC", alega.

Em resposta, disse um porta-voz da BBC: "Acreditamos que a nossa reportagem é justa e devidamente imparcial, e a BBC News procura sempre reflectir um leque de pontos de vista na nossa cobertura real".

O que é o Republic e o #NotMyKing?

O grupo antimonárquico tem apelado ao fim do sistema de monarquia constitucional do Reino Unido e acredita que a função pública hereditária vai contra todos os princípios democráticos.

O movimento ganhou impulso desde a morte da Rainha Isabel II, e o hashtag #NotMyKing tem feito manchetes nos meios de comunicação social desde então.

O Republic foi fundado como grupo de pressão em 2006 e é uma organização membro da Common Cause - a aliança dos movimentos republicanos na Commonwealth - bem como da Aliança dos Movimentos Republicanos Europeus, com sede em Estocolmo. Atualmente é chefiado por Peter Cafferkey.

O grupo protestou contra o casamento real do Príncipe Guilherme e da Princesa Catarina em 2011 e contra o casamento do Príncipe Harry e Meghan Markle em 2018.

Após a morte da Rainha, foram erguidos cartazes antimonárquicos em 18 cidades do Reino Unido e vários bairros de Londres. Cada um dos outdoors apresentava um hashtag #NotMyKing juntamente com uma fotografia do Rei Carlos, uma iniciativa que coincidiu com o apelo do financiamento do Republic. Em outubro de 2022, o grupo disse que os seus membros estavam a crescer rapidamente e que se esperava que o seu rendimento atingisse as 250 mil libras em 2022.

Cartazes como este surgiram em várias cidades do Reino Unido, após a morte da rainha Isabel II Republic.org.uk

O grupo também realizou protestos que incluíram vaiar Carlos e Camilla no mês passado, bem como um protesto antimonárquico em Londres, perto da Abadia de Westminster, por ocasião do Dia da Commonwealth - a celebração anual das Nações da Commonwealth, que se celebra desde 1977.

O grupo levava estandartes onde se lia "Not My King", "Down with the Crown" e "Racist Royal Family".

O Republic pretende protestar no dia da coroação na Abadia de Westminster a 6 de maio. O seu website oferece merchandising para os protestos, bem como um compromisso de protesto, no qual se afirma: "este é o momento em que fazemos a nossa objeção em voz alta, de forma visível e impossível de ignorar".

Estabeleceram uma rota para o protesto e pedem àqueles que se juntam a eles que usem amarelo - e se as pessoas trouxerem o seu próprio cartaz, que o façam "texto preto sobre um fundo amarelo, se puderem!

A República está à espera de mais de mil pessoas no próximo protesto.