Que países são os mais amados no festival da Eurovisão?

O Festival da Eurovisão 2023 está a chegar.

A tão esperada final do amado concurso de música da Europa, que acontecerá em Liverpool no dia 13 de maio, vai com certeza oferecer-nos uma noite inesquecível de música, apresentações e uma contagem de votos emocionante.

Mas já se interrogou sobre que países tiveram mais sucesso na história do Festival da Eurovisão?

Que nação acumulou mais pontos e conquistou os corações de milhões de telespetadores em toda a Europa?

Um estudo recente publicado pela Startle registou o número total de pontos que cada nação recebeu nas finais do festival até ao momento, desde o primeiro concurso em 1956.

Aqui estão os cinco principais países que somaram mais pontos nas finais da Eurovisão:

1. Suécia

De acordo com o estudo, a Suécia conquistou o título de nação mais amada da Europa nas finais da Eurovisão, com uns impressionantes 5.888 pontos em 60 participações.

A Suécia venceu a competição seis vezes até agora, e os seus representantes sempre encantaram os jurados e os espetadores com as suas melodias cativantes e performances impressionantes.

Quem não gosta de um pouco de ABBA?

Os Abba depois de terem vencido o Festival da Canção da Suécia com a canção "Waterloo" Olle Lindeborg/ AP Photo

2. Reino Unido

Em segundo lugar está o anfitrião deste ano em representação da Ucrânia: o Reino Unido.

Apesar de o país não ter tido um único ponto em 2003 e 2021, os representantes do Reino Unido estiveram nas finais do festival 64 vezes e somaram 4.546 pontos até ao momento.

Na verdade, Sam Ryder, o participante do Reino Unido em 2022, conseguiu o maior número de pontos para o país numa final de todos os tempos, com mais de 460 pontos para a sua música intergalática "Space Man".

Pode Mae Muller, a estrela em ascensão do Reino Unido, manter o sucesso britânico na Eurovisão com sua música atrevida "I Wrote A Song"?

3. Itália

A banda italiana Maneskin na final do Festival da Eurovisão em 2022 AP Photo

A Itália ocupa o terceiro lugar no estudo, com um total de 4.509 pontos na Eurovisão.

O país já venceu a competição três vezes até agora, mais recentemente em 2021, quando a banda de rock Måneskin hipnotizou o público com a sua performance eletrizante de "Zitti E Buoni". A banda recebeu uns impressionantes 524 pontos.

Em média, cada uma das últimas participações da Itália obteve 98 pontos, mostrando o seu sucesso consistente na competição. Bravo, Itália!

4. França

Oh là là! A França garante a quarta posição na Eurovisão com 4.269 pontos no total, com um total de cinco vitórias no currículo.

No entanto, sua vitória mais recente remonta a 1977 com a encantadora melodia de Marie Myriam "L'oiseau et l'enfant".

As casas de apostas parecem estar de olho na concorrente francesa deste ano, La Zarra, colocando-a na sua lista dos dez favoritos para 2023.

5. Noruega

A completar os cinco primeiros está a Noruega, com 3.706 pontos no total das suas presenças nas finais.

Curiosamente, o vencedor da Noruega em 2009, Alexander Rybak, detém o recorde da maior margem de vitória na história da Eurovisão, com o seu tema "Fairytale".

Obteve 387 pontos na final, uns impressionantes 169 pontos à frente do vice-campeão, a Islândia.

Mas e os recém-chegados e os perdedores da Eurovisão?

Embora os cinco primeiros países possam ter a vantagem de décadas de participação, há algumas nações que tiveram um impacto notável com muito menos presenças.

Estes países têm a média mais alta dos pontos totais:

1. Bulgária

A Bulgária, com 15 participações na Eurovisão e 5 vezes na final, ocupa o primeiro lugar na média total de pontos finais.

Apesar de nunca terem vencido a competição, os concorrentes búlgaros sempre tiveram desempenhos excelentes, com uma média impressionante de 283 pontos por final, a melhor média entre todas as nações participantes.

Em 2017, Kristian Kostov, que interpretou "Beautiful Mess", garantiu um extraordinário segundo lugar com 615 pontos, a maior pontuação já alcançada pela Bulgária na história da Eurovisão.

Kristian Kostov da Bulgária à espera da votação na final da Eurovisão, em Kiev, em 2017 Efrem Lukatsky/ AP Photo

2. Austrália

Outro país que causou um impacto impressionante num período de tempo relativamente curto foi a Austrália.

Desde a sua estreia em 2015, os concorrentes australianos chegaram à final 6 vezes em 9 participações, com uma pontuação média de 231 pontos por desempenho final (a segunda maior média de qualquer outra nação).

De facto, apenas um ano após a sua estreia, a cantora australiana Dami Im garantiu um notável segundo lugar com uns impressionantes 511 pontos, tornando-se uma artista de destaque na história da Eurovisão.

3. Sérvia e Montenegro

Sérvia e Montenegro podem ter participado no festival juntos apenas três vezes, mas a sua pontuação média de 200 pontos por aparição final é certamente digna de nota.

Na sua estreia em 2004, o talentoso Željko Joksimović encantou o público com a sua performance comovente de "Lane moje", garantindo o segundo lugar.

No entanto, escapou-lhe por pouco o primeiro lugar, perdendo para "Wild Dances" da Ucrânia, interpretada por Ruslana.

4. Ucrânia

A Kalush Orchestra da Ucrânia celebra a vitória na final da Eurovisão em 2022 Luca Bruno/ AP Photo

A Ucrânia é outro país que realmente agitou o palco da Eurovisão, participando 19 vezes e chegando à final 17 vezes!

Com uma pontuação média de 199 pontos por final, a Ucrânia sempre apresentou desempenhos de alto nível.

O ano passado foi especialmente memorável para a Ucrânia, pois a sensacional Orquestra Kalush levou para casa o cobiçado troféu de vidro com a sua performance incrivelmente comovente de "Stefania".

Este ano, a entrada da Ucrânia já está a dar que falar, com a dupla de música eletrónica Tvorchi a ser considerada uma das favoritas à vitória.

Com o tema "Heart of Steel", estão prontos para incendiar o palco e manter a história de sucesso da Ucrânia na Eurovisão.

5. Rússia

Apesar do passado da Rússia como um dos países mais bem-sucedidos na história recente da Eurovisão, o país está proibido de participar na competição após a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin em fevereiro de 2021.

A Rússia fez a sua estreia no Festival da Eurovisão em 1994 e venceu a competição em 2008, com a performance de Dima Bilan de "Believe". No geral, a Rússia tem uma pontuação média impressionante de 160 pontos por final.

No entanto, a proibição atual lançou uma sombra de incerteza sobre a sua futura participação no concurso.