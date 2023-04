Artista "No More Lies" em Istambul e Bruxelas

De Euronews

"No More Lies" pinta murais gigantescos com significado para além do artístico

"No More Lies" (em português, "Chega de Mentiras") é um dos artistas mais notáveis de Istambul. Cria murais gigantes nas paredes do coração da cidade. A sua obra "Veado de Origami" alerta para os incêndios florestais e para o aquecimento global. Na parede exterior de um parque de estacionamento na capital, o artista pintou um fresco dedicado às espécies marinhas em vias de extinção. Os animais são frequentes nas suas obras. Se vires um animal na rua, não fazes ideia do que estás a carregar contigo: politicamente, culturalmente, qualquer coisa. Só consegues ver os animais. Por isso é que escolho animais para descrever a minha história. Todos eles estão relacionados com a minha vida, com os meus sentimentos, as minhas lutas... "No More Lies" Artista Num corredor do metro de Istambul, "No More Lies"criou um mural em homenagem a mulheres importantes na história da Turquia e do mundo. A sua mais recente obra acaba de ser concluída em Bruxelas, a convite do festival Balkan Trafik!. Todos os anos, o evento reúne artistas dos países do sudeste da Europa, na capital europeia. Para a ocasião, "No More Lies" pintou flores endémicas de cada país dos Balcãs, todas ligadas a um mesmo caule, o que simboliza a herança cultural que a região partilha. A artista kosovar Fitora Berisha foi igualmente convidada para participar no Balkan Trafik! e criou a obra "Assombrada". O festival decorre até este sábado, em Bruxelas e Namur, na Bélgica.