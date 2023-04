Ramazan Sesler no Festival Balkan Trafik! 2023

De Euronews

Existem muitas pontes entre Istambul e Bruxelas, especialmente no campo da cultura.

O consulado belga em Istambul acolheu, sob a égide do HubBruxelas, o famoso clarinetista cigano, Ramazan Sesler, da Trácia, a parte europeia da Turquia.

Sesler apresenta-se na Bélgica, no festival Balkan Trafik!, no final de abril.

"Crio uma relação entre esta herança musical e o nosso tempo, especialmente através dos instrumentos. Por exemplo, temos uma guitarra baixo na nossa banda, um exemplo entre outros. Fazemos com que a nossa música se encontre com o jazz e com os músicos de jazz no palco ou na gravação em estúdio, com o piano, a bateria. Tento trazer alguns elementos contemporâneos à minha tradição musical", explica Ramzan Sesler.

Istambul está cheia de clubes de música, incluindo o famoso salão Babylon, onde se podem descobrir as últimas tendências.

A banda Elektro Hafiz, baseada em Istambul, é uma fusão bem-sucedida de vários estilos musicais, especialmente ao vivo, "uma incrível mistura de psicadélica turca, funk e grooves".

Instrumentos de ontem e de hoje, e que soam sempre muito elétricos.

O repórter Frédéric Ponsard encontrou-se com os membros fundadores da Electro Hafiz para a Euronews Culture e falou com o baterista, Onur Öztürk, baterista.

"Não tentamos misturar o Oriente e o Ocidente, apenas ouvimos tanto música oriental, como música ocidental, é isso que fazemos. É natural para nós, vem dos nossos corações, não estamos a planear, nem a estruturar, é o que é".

Elektro Hafik representa este lado muito contemporâneo da música de Istambul, com a contribuição de sons de rap, convidando DJs e rappers como o Grup Ses, uma figura do rap turco.

Elektro Hafiz vai tocar em Bruxelas, no festival Balkan Trafik! no dia 29 de abril.

O primeiro album a solo de Elektro Hafiz mostrou e provou abertura a vários estilos musicais e por vezes contraditórios, misturando instrumentos orientais como a saz elétrica, darbuka e pratos de dedos com géneros diferentes. Ele adora tocar com contrastes e criar novas composições a partir daí.

Esta abordagem aberta e experimental continua a ser a sua marca registada, assim como o seu estilo encantador e provocador, complementado por uma dose saudável de humor. As suas composições são fortemente influenciadas pelas suas raízes anatolianas, que se refletem no seu instrumento de eleição, a saz elétrica, na maioria das suas peças. Uma outra característica engenhosa é a utilização da guitarra elétrica como instrumento de rock, ao mesmo tempo que aplica o sistema de harmonia anatoliano.

Há nove canções neste álbum. Com exceção de uma canção de capa, todas as letras e a música são escritas por Elektro Hafiz.