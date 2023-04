De Euronews

No coração de Madrid, na praça Cibeles, 20.000 pessoas reuniram-se no Festival da Ressurreição, um evento musical para celebrar o fim da Páscoa. No palco, a atuação do Grupo Hakuna.

É a confirmação de que a música pop cristã, um fenómeno global, também chegou a Espanha. As bandas apresentam letras explícitas sobre Deus, Cristo e a fé cristã.

Mais do que uma banda, Hakuna é uma comunidade de jovens. As canções no Youtube ou Spotify somam centenas de milhares de reproduções...

"Diziam que a música cristã não ia ter êxitos, não era? De repente, o álbum 'Sencillamente' saiu e após alguns meses a canção 'Sencillamente' já tinha milhões de reproduções. E agora 'Huracán' tem três milhões no Spotify. Até se tornou viral. Não era algo quer esperávamos, de todo," explica o membro do grupo Hakuna, Jorge Labrador.

Os números mais recentes revelam que, em Espanha, apenas quatro em cada dez jovens afirmam ser crentes. À medida que a fé perde seguidores, bandas como Hakuna tentam ligar-se aos jovens através da música.

Com este evento popular, os organizadores esperam recuperar espaço na vida pública.

"Cantar une muita coisa. E penso que precisamos de um pouco de unidade", considera o Secretário de Comunicação, Associação Católica de Propagandistas, Pablo Velasco.

A utilização da música para chamar crentes não é uma novidade, aqui, para quem quiser ouvir, o estilo é pop e a língua é o castelhano.